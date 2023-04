Premier League : le titre se joue maintenant… ou pas

L’avantage reste pour le moment du côté des Gunners, qui gardent cinq points d’avance. Problème : Manchester City revient très fort (six succès consécutifs) et pourrait même prendre la tête en transformant en victoires ses deux matchs de retard. Une victoire ce mercredi permettrait même à l’équipe de Kevin De Bruyne de potentiellement prendre quatre points d’avance une fois ces deux rencontres rattrapées.

”Nous savions depuis le début que City était l’équipe à battre avec Liverpool, pense Mikel Arteta qui refuse de se mettre la pression. Nous voulions combler cet écart autant que possible et nous sommes désormais face à eux. Nous savions que nous devions encore aller à l’Etihad. Est-ce que ça va définir la saison ? La réponse est non.”

guillement "Cela n’a aucun sens d’être plus excité pour un match et pas pour un autre."

Histoire de refouler les énormes attentes de ce choc, les Citizens plaident pour la même approche. “Nous savons que l’importance de certains matchs est évidemment plus grande que d’autres, a confié Kevin De Bruyne à l’occasion d’un rendez-vous sponsoring pour Nissan. Mais les préparatifs restent les mêmes. Cela n’a aucun sens d’être plus excité pour un match et pas pour un autre. Sinon il y a trop de hauts et de bas. Il faut essayer de rester cohérent, jouer au même niveau.”

Qui a le meilleur programme ?

Au lendemain de ce match, il restera cinq rendez-vous à négocier pour Arsenal. Et sept pour City. Soit respectivement 15 et 21 points à arracher face aux futurs adversaires. Avec peut-être un léger avantage pour les Mancuniens. Les Gunners devront en effet serrer les dents lors des trois prochaines sorties : Chelsea, Newcastle et Brighton. Avant de finir contre Nottingham Forest, qui lutte pour le maintien, et Wolverhampton.

En parallèle, l’équipe de Pep Guardiola devra aussi négocier Chelsea et Brighton, mais croisera aussi Fulham, Leeds, Everton, Brentford et West Ham. Là où Arsenal pourra se concentrer uniquement sur le championnat, Manchester City laissera inévitablement des forces dans ses deux demi-finales de Ligue des champions face au Real Madrid.

”Ce match n’est pas décisif, insiste Guardiola. Il reste beaucoup de matchs difficiles pour les deux équipes, mais nous ne pouvons pas nier à quel point c’est important. Le destin sera entre leurs mains s’ils gagnent. Mais si nous gagnons, le destin sera entre nos mains pour les sept matchs suivants.”