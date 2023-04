Ce n’est déjà plus la vie de Palace pour Albert Sambi-Lokonga

Ce constat est sans appel. Et il reste forcément dans la tête des supporters des Eagles qui voient en ce changement l’une des explications de la nette amélioration de ces quatre dernières semaines. D’autant que la défaite de ce mardi à Wolverhampton (2-0) a coïncidé avec le retour (provisoire) du Belge dans l’échiquier de départ. Pourtant…

”Il y a des défaites quand vous ne jouez pas assez bien et que vous faites beaucoup d’erreurs qui sont difficiles à encaisser. Puis il y a des défaites comme celle de mardi où nous sommes incroyablement malchanceux de ne rien tirer du match”, pense Roy Hodgson qui a modifié tout son entrejeu en reposant Schlupp et Doucoure pour lancer Sambi-Lokonga, Hughes et Milivojevic.

Certes, la sortie du Belge mardi à la 65e minute n’était pas une sanction mais plutôt une manœuvre tactique en vue d’ajouter un attaquant supplémentaire. Il est cependant clair que cette opportunité gâchée n’arrangera pas la situation complexe du joueur prêté par Arsenal depuis le mois de janvier.

Rapidement devenu un élément important auprès de Vieira qui a lui-même poussé pour le recruter, l’ancien Mauve a fait les frais des ajustements tactiques de son successeur de 75 ans. Le 4-2-3-1 de Vieira, qui utilisait Sambi-Lokonga en binôme aux côtés de Doucouré devant la défense, est devenu un 4-3-3 où le médian défensif malien a été associé à deux profils plus infiltreurs (Eze et Schlupp) pour évoluer entre les lignes.

Quid de son avenir ?

Résultat : le milieu de 23 ans n’a reçu que cinq minutes de jeu lors des quatre premiers matchs d’Hogdson. Et c’est tout son avenir qui est remis en jeu. Initialement envoyé à Palace par Arsenal afin qu’il s’aguerrisse en vue de la saison prochaine, Sambi-Lokonga voit désormais son avenir chez les Gunners s’éloigner même si son contrat court jusqu’en 2026.

Les discussions dans les prochaines semaines risquent plutôt de pencher vers un nouveau prêt, mais pas à Crystal Palace. On imagine d’ailleurs déjà qu’un certain Vincent Kompany suivra la situation de très près pour se renforcer en vue de sa montée en Premier League. Le manager de Burnley avait fait de Sambi son capitaine à Anderlecht durant la saison 2020-2021 et il n’avait cessé de vanter ses qualités.