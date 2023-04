Match décalé de 24 heures, centre-ville bouclé, dispositif exceptionnel : Naples en ébullition pour fêter le titre

La folie aura duré huit mois. Entre un début de saison canon et une fin de parcours un peu plus sinueuse, mais suffisamment maîtrisée que pour déjà mettre fin au suspense à sept journées de la fin. Il suffit désormais que Naples l’emporte face à la Salernitana (14e) et que son dauphin la Lazio ne fasse pas mieux qu’un partage à l’Inter. Et ça tombe bien : les Napolitains connaîtront déjà le résultat des Romains avant le coup d’envoi.