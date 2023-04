"Négligent", "lâche", "complètement faux": cette erreur qui pourrait coûter le titre à Dortmund fait scandale en Allemagne (VIDEO)

A la 65e minute de la rencontre, l'attaquant de Dortmund Karim Adeyemi a été taclé dans la surface de réparation par le défenseur de Bochum Danilo Soares, averti en première période (30e). L'arbitre de la rencontre Sascha Stegemann n'a pas sifflé la faute et n'a pas eu recours à l'assistance vidéo (VAR).

"Le défenseur se jette de l'arrière et sur le côté avec ses deux jambes dans la lutte pour le ballon. Il ne joue pas la balle et touche à la place le joueur adverse, le faisant tomber. C'est une faute et un penalty", a estimé la direction sportive des arbitres allemands dans un communiqué samedi.

La direction sportive des arbitres allemands a reconnu samedi une erreur sur une faute non sifflée sur l'attaquant de Dortmund Karim Adeyemi, qui aurait dû conduire à un penalty pour le Borussia

Elle estime que dans ce genre de situation, l'arbitre doit prendre la bonne décision sur le terrain, "sans qu'une aide de l'assistance vidéo soit nécessaire".

"Après visionnage, il y a faute sur Adeyemi pour le BVB. Je ne l'avais absolument pas vu de cette façon sur la pelouse. L'assistant vidéo a évidemment vu la vidéo et a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste", a expliqué Sascha Stegemann au quotidien Bild.

"Avec le recul, je dois le dire, j'aurais été content si j'avais pu revoir l'action", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, l'arbitre a décidé de l'issue de la rencontre. A cinq journées de la fin, lorsqu'il en va du titre de champion d'Allemagne, ne pas regarder cette situation, j'estime que c'est négligent, lâche et complètement faux", a pesté le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, vendredi après la rencontre.

"Pour moi, il n'y avait pas seulement penalty, mais aussi un second carton jaune et un rouge pour le joueur de Bochum. Je trouve assez injuste que tout ne soit pas fait pour qu'il n'y a pas de mauvaise décision de prise. Ça fait mal", a regretté l'entraîneur Edin Terzic.