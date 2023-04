Au Hertha Berlin, Lukebakio doit jouer les super-héros avant de partir

Bons derniers avec 22 points – soit cinq de moins que Schalke 04, et surtout six de moins que l’actuel barragiste Bochum et que le premier non relégable Stuttgart –, les Berlinois sont au cœur d’un incendie qu’il sera difficile de stopper. Il ne reste que cinq rencontres pour éviter la catastrophe, dont celle de ce dimanche sur la pelouse du Bayern Munich qui n’a plus le droit à l’erreur dans la course pour le titre.

”Nous n’avons rien à perdre à Munich et nous ne serons donc pas sous la pression que nous avions la semaine dernière, positive le coach hongrois Pal Dardai, arrivé il y a moins de deux semaines pour suivre au licenciement de Sandro Schwarz. Les joueurs sont comme une vraie équipe dans les vestiaires, mais ils doivent s’améliorer sur le terrain. S’ils le font, nous aurons une chance.”

En plus de la mission première d’éviter une 18e défaite cette saison, le Hertha doit aussi reprendre confiance en vue des quatre derniers matchs qui suivront. Deux contre des équipes du milieu de tableau (Wolfsbourg et Cologne) et deux duels à six points face à Stuttgart et Bochum.

Des succès face à ces deux concurrents directs au maintien passeront inévitablement par des prestations de haut vol de Dodi Lukebakio, meilleur réalisateur de l’équipe et auteur de 31 % des buts en championnat. Le Diable – qui a aussi souvent brillé contre le Bayern par le passé (6 buts) – voudra à la fois sauver le club qu’il a rejoint en 2019 et assurer son propre avenir qui, quoi qu’il arrive, ne devrait plus se trouver à Berlin. Sa belle saison et ses deux gros matchs avec les Diables lui ouvriront assurément de nouvelles perspectives. L’hiver dernier, le Hertha avait déjà refusé plusieurs offres.