Les confidences de Brecht Dejaegere après avoir soulevé la Coupe de France : “C’est un peu une réponse à mon départ de la Belgique”

Brecht, vous avez défilé et fait la fête devant près de 20 000 personnes en tant que capitaine. Quel effet ça fait ?

”C’est le genre de chose que l’on rêve de vivre quand on est enfant. On a pris conscience de ce qu’on a réalisé en prenant le bus en direction du Capitole (Ndlr : la place principale de Toulouse). Puis en sortant du bus, j’ai eu de vrais frissons avec ces 20 000 personnes qui applaudissaient et criaient. L’an dernier, il y avait eu 12 000 personnes pour la montée. Cette fois, c’était encore plus beau.”

Et quel match ! Vous meniez 4-0 à la mi-temps au Stade de France. Le coach Philippe Montanier vous a dit quoi dans le vestiaire à la pause ?

”Il nous a laissés 5 minutes pour reprendre notre calme. Puis il a dit qu’il ne fallait pas s’enflammer et qu’il fallait débuter la deuxième période avec le même état d’esprit. En tant que capitaine, j’ai aussi dit que nous devions garder la tête froide, gérer les quinze premières minutes et même essayer de marquer le 5-0. Et au final, on a dominé le match du début à la fin.”

C’est vrai que votre rôle était d’autant plus important dans cette situation.

”Oui, surtout que nous avons un vestiaire assez jeune et qui n’a pas l’expérience de ce genre de match. C’est un super groupe avec beaucoup de nationalités différentes, mais j’ai bien insisté sur le fait qu’il fallait rester modeste et c’est ce que nous avons fait. Nous avons exécuté tout ce qui était prévu.”

Brecht Dejaegere avec le trophée. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) ©AFP or licensors

Vous auriez pourtant pu manquer cette finale à cause de votre blessure à la tête.

”En fait, j’ai eu une commotion à l’entraînement avant le match contre Brest. Le staff a suivi le protocole et j’ai dû m’entraîner en individuel. J’ai pu rejouer dix jours plus tard contre Montpellier, mais j’ai eu une nouvelle commotion après dix minutes. Le médecin a imposé de me reposer deux matchs, mais le staff m’a bien préparé pour la finale. Ça aurait été une énorme déception de ne pas jouer.”

Ça fait partie des plus belles émotions de votre carrière ?

”Oui, comme le titre de champion avec La Gantoise. Mais ici, c’est un peu une réponse personnelle parce que je ne suis pas parti de la Belgique comme je l’aurais voulu (Ndlr : Gand ne voulait plus de ses services). Ça montre que je suis toujours là trois ans plus tard. C’est aussi la première Coupe que je remporte après deux finales perdues. Le faire à l’étranger et avec le brassard, c’est génial.”

C’est vrai qu’il y a trois ans, vous étiez un peu le Belge inconnu qui débarquait en Ligue 2 à Toulouse. Et vous voilà soulevant le trophée au Stade de France.

”Oui, c’est assez fou. Surtout être capitaine dans un pays étranger, c’est une vraie fierté. Lever la Coupe devant ce peuple de Toulouse, c’était aussi quelque chose.”

Étant donné que le propriétaire du TéFéCé détient aussi le Milan AC, vous pourriez être privé d’Europe à cause du règlement de l’Uefa. On vous a dit quoi dans le vestiaire ?

”Notre président a assuré que Toulouse jouerait l’Europe la saison prochaine. Je ne sais pas comment ça sera réglé vu qu’on ne peut pas disputer la même compétition que Milan, mais nous devons faire confiance au président. On espère en tout cas tous disputer l’Europe.”

Vous serez encore au club ? Votre contrat expire… dans deux mois.

”C’est une question qui revient évidemment souvent (sourire). Je me sens bien à Toulouse et je suis ouvert pour rester, mais cela dépendra aussi du club qui ne m’a pas encore proposé de nouveau contrat. Je suis donc aussi ouvert à d’autres choses. J’ai d’ailleurs reçu plusieurs propositions de Belgique, de France et de Turquie, mais j’attends d’abord celle de Toulouse. Je préfère pour le moment me concentrer sur les six matchs qu’il reste à disputer.”

Avec ce match contre Lens et Loïs Openda qui arrive déjà ce mardi. Ça va être particulier à gérer, deux jours après la fête.

”Si on avait eu un jour de plus pour récupérer, ça aurait été bien. Mais nous sommes des sportifs de haut niveau et nous allons rester professionnels pour terminer cette saison de belle manière, pour nous, pour le club et pour les supporters. Nous sommes pour le moment 13es mais c’est possible d’aller chercher la 11e place pour ajouter la cerise sur le gâteau.”