La déclaration forte de Loïs Openda sur son avenir : “Jouer la Ligue des champions avec Lens est un rêve”

Très calme sur le sujet, Openda ne semble pas pressé de partir. Interrogé par nos confrères de L’Équipe, le Diable rouge a parlé de son futur en évoquant la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions. “Entendre cette musique (ndlr : celle qui précède les matchs) est un rêve de gosse. La jouer avec cette équipe en est un autre.” S’il ne lie pas explicitement son futur à Lens avec une qualification pour la C1, Openda sous-entend, au moins, qu’il aimerait probablement rester si c’était le cas.

En déplacement à Toulouse ce mardi soir, Lens a un objectif : gagner pour prendre huit points d’avance sur Monaco, quatrième, à cinq matchs de la fin et revenir à une petite unité de Marseille. “On a cinq points d’avance sur Monaco et l’idée est de ne pas se remettre en danger. Si on va à Toulouse avec l’envie que l’on a mise contre Monaco, personne ne pourra nous arrêter. On parlera de l’OM après”, a expliqué Openda.

Pour rappel, Lens ne sera assuré de sa présence pour la prochaine Ligue des champions que s’il finit dans les deux premiers. Sinon, en cas de troisième place, il faudra passer par un tour préliminaire et les barrages. Pour éviter ces matchs couperets, le troisième pourrait aussi compter la victoire finale en Europa League d’une équipe directement qualifiée en Ligue des champions. La Juventus et la Roma pourraient endosser le costume de sauveur mais leur place en C1 est loin d’être assurée tant le classement est serré en Italie.