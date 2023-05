Un autre miracle pour Eden Hazard face à la Real Sociedad, huit mois plus tard ?

Avec les suspensions de Camavinga et Vinicius (excès de cartons jaunes) ainsi que la blessure de Luka Modric et l’incertitude autour de Valverde, Carlo Ancelotti devra modifier ses plans habituels. D’autant plus qu’il pourrait ménager certains autres joueurs en vue de l’enchaînement de la finale de la Coupe du Roi samedi soir et de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City mardi prochain.

On pense notamment à Karim Benzema. “Il se pourrait qu’il commence à jouer. Il est un peu fatigué mais s’il va bien et n’a pas de problème, il jouera, a tout de même prévenu Carlo Ancelotti à propos de son buteur qui a inscrit un triplé ce week-end. Je mettrai la meilleure équipe et si les joueurs moins habitués méritent de commencer le match, ils le feront.”

Dans ses déclarations, Carlo Ancelotti pourrait faire référence à Eden Hazard. C’est en tout cas l’avis du quotidien espagnol AS qui place le Brainois dans son onze prévisionnel pour ce déplacement à la Real Sociedad. Rodrygo et Asensio étant les favoris pour évoluer sur les ailes, Hazard pourrait prendre place dans un rôle axial devant le duo de l’entrejeu (potentiellement Tchouaméni et Kroos).

L’entraîneur italien pourrait cependant aussi opter pour un vrai milieu à trois plus habituel avec Tchouaméni, Kroos et Ceballos, tout en gardant son trident offensif Benzema-Rodrygo-Asensio. Ce qui renverrait Eden Hazard sur le banc. Mais avec un espoir de le voir entrer en seconde période. Le mois dernier, le Belge a déjà reçu un peu de temps de jeu : contre Valladolid (25 minutes) et Cadiz (15 minutes).