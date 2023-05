Jürgen Klopp prépare une petite révolution à Liverpool : “Nous commençons une nouvelle histoire”

Il s’agira même plutôt d’une bagarre pour conserver cette cinquième place – et ce ticket pour l’Europa League – avec ses trois poursuivants : Tottenham, Aston Villa et Brighton. La faute à une terrible inconstance rencontrée tout au long de cette saison. Entre fulgurances – comme le 7-0 face à Manchester United ou le 1-6 à Leeds – et trous d’air – comme les défaites à Brentford (3-1) ou à Wolverhampton (3-0).

Bref, l’heure est déjà à la réflexion en vue de la saison prochaine. “Cette équipe a écrit une histoire sensationnelle, maintenant nous en commençons une nouvelle”, a d’ailleurs lancé Klopp dans un entretien avec Sky Sports.

Le départ de Sadio Mané l’été dernier et ceux annoncés de Roberto Firmino et Naby Keita en fin de saison sont les symboles de cette page d’histoire qui se tourne pour le groupe vainqueur de la Ligue des champions en 2019. Et les carences rencontrées ces derniers mois n’ont fait qu’accentuer les besoins de renforts pour Klopp. “Nous allons faire des affaires”, a-t-il prévenu.

Les priorités seront mises sur un rajeunissement du milieu de terrain vieillissant, ainsi que sur un arrière latéral pour épauler Alexander-Arnold, un attaquant pour remplacer Firmino et un gardien comme nouvelle doublure d’Alisson puisque Kelleher est sur le départ. Klopp aurait d’ailleurs déjà discuté de ses souhaits avec le propriétaire américain John Henry, de passage à Anfield la semaine dernière.

Il ne sera toutefois pas question de recruter à coups de millions sur le même modèle que Chelsea. “Vous ne pouvez pas simplement réunir les meilleurs joueurs et penser que ça marchera, a lancé Klopp. Il faut construire un vrai groupe, créer des relations et un esprit d’équipe.”

Le manager allemand et son staff tenteront ainsi d’ajouter quelques profils bien spécifiques pour venir compléter la révolution déjà amorcée ces deux dernières saisons. Des profils comme Mason Mount (Chelsea), Alexis Mac Allister (Brighton), Lovro Majer (Rennes) et Jurrien Timber (Ajax) sont notamment cités pour venir s’ajouter aux récentes arrivées de Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo, Fabio Carvalho ou Ibrahima Konaté, ainsi que les percées des jeunes Stefan Bajcetic (18 ans) et Harvey Elliott (20).