Liga: Eden Hazard encore boycotté, le Barça à un point du titre

Plutôt que d’accorder sa confiance au Brainois dans le trident offensif à la place de Benzema ou Vinicius, l’entraîneur italien a choisi lancer Mariano Diaz, seul joueur du Real à avoir encore moins joué qu’Hazard cette saison. Et plutôt que de le placer en numéro 10 devant Tchouaméni et Kroos, Ancelotti a opté pour le profil de Ceballos.

Mené dès la 47e minute (à cause d’une erreur de Militao), le Real Madrid devait pourtant chercher une solution sur son banc pour éviter la défaite. Le décevant Mariano Diaz a ainsi été remplacé par le jeune Alvaro Rodriguez (18 ans), qui disputait son 5e match professionnel. Et lorsque Marco Asensio a dû céder sa place sur blessure, c’est un autre novice qui a été préféré à Hazard : Sergio Arribas (21 ans), venu de l’équipe B.

Il est vrai que l’exclusion de Carvajal n’a pas aidé les Merengues à se remobiliser. Mais Ancelotti n’a finalement effectué que trois changements (sur cinq), laissant ainsi l’ancien Diable rouge sur le banc alors que son équipe ne trouvait pas la faille offensivement. Le Real Sociedad a même doublé la mise en fin de partie pour infliger au Real sa 7e défaite en Liga.

Avec la victoire du Barça actée en début de soirée contre Osasuna (1-0), ce sont désormais 14 points qui séparent les deux premiers à cinq journées de la fin. Ce qui signifie que les Catalans pourraient fêter le titre dès leur prochain match, le 14 mai à Barcelone, mais sur la pelouse de leur rival de l’Espanyol.

D’ici là, le Real (qui ne compte plus que 2 points d’avance sur l’Atletico) aura disputé la finale de Coupe du Roi contre Osasuna (samedi) et sa demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (mardi). “Je suis convaincu qu’on verra une équipe différente dans les deux prochains matchs. Avec un maximum de concentration et de motivation. Un effectif presque à 100 % et prêt à gagner la Copa del Rey et à se battre pour atteindre la finale de la Ligue des champions”, espère Ancelotti qui récupérera Modric, Alaba, Benzema, Valverde et ses joueurs suspendus.