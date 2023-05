Lionel Messi hué et détesté: il n'y a qu'au PSG qu'on peut voir ça

À lire aussi

Mais à entendre les supporters du PSG, Messi est devenu le responsable de tous les maux d'un club qui se couvre de ridicule chaque année. Les critiques dont fait l'objet le septuple Ballon d'or sont assez violentes, déjà avant son déplacement polémique en Arabie Saoudite. Cette ingratitude pour le meilleur footballeur des vingt dernières années a de quoi laisser perplexe. Un footballeur qui, pour rappel, a gagné la Coupe du monde il y a cinq mois et dont le palmarès est plus étoffé que le club parisien dans toute son histoire.

Ce n'est pas de sa faute si le PSG n'a jamais su quoi faire de son argent. Ce n'est pas de sa faute si le club a claqué presque 40 millions sur Hugo Ekitike. Ce n'est pas de sa faute non plus si Christophe Galtier n'a pas la carrure pour coacher un tel vestiaire. Et ce n'est pas non plus de sa faute si Nasser al-Khelaïfi gère ce club un peu n'importe comment, en étant plus souvent absent qu'aux abords du Parc des Princes. Pendant ce temps, les Marquinhos ou Verratti qui n'ont toujours rien prouvé au plus haut niveau, continuent d'être les chouchous des fans. Comprenne qui pourra.

Il n'y a que deux clubs au monde où on a une dent contre Lionel Messi: le Real Madrid et le PSG. Cherchez l'erreur...