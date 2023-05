”Messi au PSG, c’est terminé” : l’idée du Barça pour rapatrier la Pulga à la maison

À lire aussi

Une information donnée par plusieurs médias européens et Fabrizio Romano, la référence en matière de transfert. “Messi au PSG, c’est terminé”, commence le spécialiste du mercato. “Il ne va pas rester au PSG l’an prochain. Le joueur et son père ont communiqué leurs intentions de ne pas prolonger l’an prochain. Il n’accepte pas le projet qui va changer du côté de Paris. C’est très important, car ce choix arrive au moment où la relation entre Messi et le PSG est totalement cassée.” Reste à savoir où va atterrir le septuple Ballon d’or. “Cela signifie que le joueur va quitter la capitale française comme agent libre. Le FC Barcelone veut le rapatrier et essaye de trouver des solutions. Mais un accord sera difficile à trouver à cause du volet financier. L’Arabie saoudite prépare une offre complètement folle tandis que la MLS a déjà manifesté son intérêt. On verra ce qu’il va se passer mais une chose est acquise : Messi ne restera pas au PSG”.

Le Barça a de la suite dans les idées

La semaine dernière, Javier Tebas, le patron du football espagnol, avait évoqué un transfert de Messi vers la Catalogne. Et il ne s’est pas montré très optimiste. “Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué”, avait-il commencé dans l’After pour RMC Sports. “Il faut voir comment cela va évoluer, mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça.” Tebas n’a d’ailleurs pas hésité à adresser une petite pique au club français. “Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle c’est compliqué que Messi revienne au Barça.”

L’une des solutions pour les Blaugranas serait donc de faire rentrer de l’argent frais. Cela tombe bien, une offre pourrait bien venir soulager les finances fragiles des Catalans. Selon le journaliste espagnol Gerard Romero, Newcastle s’apprêterait à formuler une offre de… 80 millions d’euros pour Raphinha ! Mieux, les Magpies auraient déjà fait une offre verbale aux dirigeants.

Le Brésilien de 26 ans a été acheté pour 58 millions d’euros l’été dernier en provenance de Leeds. Titulaire indiscutable pour Xavi, il est notamment beaucoup moins blessé que ses concurrents Ousmane Dembélé ou Ansu Fati. Lors de ses 31 rencontres en Liga, il a marqué sept buts et offert six passes décisives. Un bilan honorable pour une première saison… mais pas au point de refuser une offre démentielle de l’actuel troisième de Premier League. Pour le journaliste, cet argent permettrait de rapatrier Leo Messi au Camp Nou.

À l’heure d’écrire ces lignes, le FCB est encore à des années-lumière de réaliser le transfert. Mais ces rumeurs prouvent que Barcelone est prêt à tout pour faire revenir l’enfant roi dans son antre.