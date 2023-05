”Un mini-tournoi à six équipes” : derrière Naples, c’est la folie pour arracher la Ligue des champions

”La Lazio est très forte, elle fait un excellent championnat et elle avait une bonne marge. Mais maintenant l’écart s’est réduit”, se réjouit Simone Inzaghi, le manager de l’Inter qui a passé un bon dimanche en passant de la sixième à la quatrième place.

La Lazio (61 pts), la Juventus (60), l’Inter (57), le Milan AC (57), l’AS Rome (57) et l’Atalanta (55) peuvent cependant tous y croire à six matchs de la fin. “Ce sera un mini-tournoi passionnant à six équipes dans la lutte pour la Ligue des champions”, résume Beppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter, en sachant que seuls les trois premiers poursuivants de Naples décrocheront les précieux sésames européens.

Avantage pour le moment à la Lazio, la Juve et l’Inter. “Faire des prévisions, c’est comme jouer au Totocalcio (NdlR : loterie sportive en Italie), ironise Maurizio Sarri, le coach des Biancocelesti qui se frotte à Sassuolo ce mercredi puis au Milan AC samedi. Celui qui sera le meilleur mentalement ira en Ligue des champions.”

”On a quelques points d’avance, mais on a deux affrontements directs (l’Atalanta et Milan), observe de son côté Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juve. On a six matchs à jouer et on débute derrière la Lazio. Mais notre objectif est de les atteindre.”

”Nous devons penser un match à la fois. Le rêve de la Ligue des champions est dans le tiroir et nous le ferons ressortir au bon moment”, estime Stefano Pioli, le coach rossoneri, qui jouera en partie cette quatrième place face à la Lazio samedi. En même temps que l’Inter contre la Roma. Le tout en parallèle de la gestion des énormes échéances européennes… et de l’incertitude concernant les 15 points de la Juventus, puisque la sanction n’a pas été annulée, mais bien suspendue, en attendant une décision définitive avant la fin de la saison.