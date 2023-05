D’Udine en détresse à Udine en triomphe : Spalletti peut boucler la boucle ce jeudi avec Naples

”Nos joueurs le méritent pour ce qu’ils ont fait, mais maintenant il faut faire ces derniers mètres, qui sont les plus difficiles”, a commenté ce mercredi Luciano Spalletti, pour qui une célébration dans la ville d’Udine aurait un goût très particulier.

C’est là-bas, lorsqu’il n’avait que quelques années de coaching derrière lui, que sa carrière a pris un tournant décisif. D’abord entraîneur à Empoli durant quatre années (1994-1998) immédiatement après y avoir stoppé sa carrière de joueur, Spalletti a connu quelques saisons de galère une fois arrivé à la Sampdoria en 1998.

Son passage à Gênes s’est en effet soldé par un licenciement au bout de 28 journées. Soit à peine mieux que son expérience à Venise la saison suivante, également soldée par un départ forcé et une relégation. L’ancien milieu de terrain s’est ainsi retrouvé sans club durant quelques mois. Jusqu’à ce que l’Udinese ne fasse appel à ses services pour une mission sauvetage… réussie.

Bien qu’il ait passé la saison suivante du côté d’Ancône, Spalletti est resté dans le cœur des fans et de la direction de l’Udinese grâce à cette mission accomplie en 2000-2001. À tel point qu’une nouvelle opportunité lui a été offerte en 2002. Avec encore plus de succès, puisqu’il est parvenu à relancer sa propre carrière en hissant le club d’Udine jusqu’à la quatrième place à l’issue de la saison 2004-2005 et ainsi décrocher une première apparition en Ligue des champions.

C’est grâce à ces trois belles saisons que s’est dessinée la suite de son parcours. Avec la Roma (2005-2009 puis 2016-2017), le Zenit St-Pétersbourg (2009-2014), l’Inter (2017-2019) et finalement Naples (depuis 2021). “Ce sont de beaux souvenirs et je suis heureux de les rencontrer maintenant dans un moment qui peut déterminer beaucoup pour notre histoire”, admet l’entraîneur de 64 ans.