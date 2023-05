Après Naples, qui seront les prochains champions en Europe ? Trois titres sont possibles ce week-end

Angleterre

Manchester City (79 pts) devance Arsenal (78) en ayant disputé un match en moins. Si les deux équipes réalisent un sans-faute dans leurs respectivement six et cinq rencontres restantes, City pourrait être sacré le 21 mai contre Chelsea, lors de l’avant-dernière journée.

Espagne

Il ne manque que deux points au FC Barcelone, qui compte 13 longueurs d’avance sur l’Atletico à cinq matchs de la fin. Les Blaugranas pourraient donc être champions sur la pelouse de son voisin de l’Espanyol, le 14 mai.

Allemagne

Sans conteste le championnat le plus indécis, à quatre matchs de la fin. Le Bayern (62 pts) et Dortmund (61) pourraient même se disputer le titre lors de l’ultime journée du 27 mai dans leur rencontre respective contre Cologne et Mayence.

France

Le PSG (75 pts) et l’OM (70) sont très proches. Mais Paris va désormais enchaîner ses cinq derniers matchs contre des équipes mal classées. Le titre pourrait être acquis à deux ou trois journées de la fin.

Portugal

Avantage pour le moment au Benfica (77 pts) sur Porto (73). Mais parmi ses quatre derniers adversaires, le Benfica doit se frotter à Braga (3e) et au Sporting (4e). Si tout va bien pour les Aigles, le titre pourrait néanmoins être officialisé le 21 mai chez son voisin lisboète du Sporting dont le stade ne se situe qu’à 4 kilomètres.

Pays-Bas

Feyenoord (73 pts) titré ce dimanche ? L’équipe, qui reste sur dix succès de suite, sera championne en cas de victoire contre son voisin de l’Excelsior Rotterdam et si le PSV (65) perd au Sparta.

Écosse

Comme en Italie, le titre peut tomber à cinq journées de la fin. Le Celtic (92 pts) – qui a surclassé les Rangers (79) – doit pour cela battre les Hearts ce dimanche.

Turquie

Duel entre les équipes de Dries Mertens et Michy Batshuayi. Galatasaray (73 pts) et Fenerbahçe (73) sont à égalité mais le Gala compte un match de moins. Le titre pourrait se jouer lors de l’ultime journée du 4 juin dans une vraie finale l’un contre l’autre.

Autriche

Ignace van der Brempt et Salzbourg (36 pts) sont en tête des playoffs devant Sturm Graz (33). Les champions en titre pourraient renouveler leur sacre le 21 mai en battant leur poursuivant.

Grèce

Athènes sera en liesse ce dimanche soir. En cas de victoire, le Panathinaïkos sera sacré champion sur la pelouse de son ennemi juré et tenant du titre, l’Olympiacos.