Osimhen sur les tables, Politano qui reste chez les supporters et ville en liesse : les images incroyables du sacre du Napoli (PHOTOS)

Sur le terrain, les hommes de Luciano Spalletti avaient besoin d’un match nul pour arracher un Scudetto qu’ils ont dominé de la tête et des épaules. C’est ce qu’ils ont réalisé sur le terrain de l’Udinese après avoir été menés. Comme souvent, le sauveur a un nom : Victor Osimhen. À la 52e minute, il envoie une mine dans le plafond du but après un cafouillage dans la surface. Un but crucial car il permet à son club d’être champion. Par la même occasion, il devient le premier joueur africain à marquer 22 caisses en Serie A. À des kilomètres de l’Udinese, les supporters se sont rassemblés en nombre dans le stade de Naples. La ferveur lors du but se passe de commentaire.

Incisif sur le terrain, il est également inarrêtable en dehors. Après l’envahissement de terrain des supporters, le Nigérian a été le moteur des célébrations de son équipe. Avec la générosité qu’on lui connaissait déjà lorsqu’il terrorisait les défenses de Pro League. Dans le vestiaire, la Gazzetta dello Sport annonce que Khvicha Kvaratskhelia est en pleurs. Celui que l’on surnomme Kvaradona est enveloppé dans un drapeau de la Géorgie et est embrassé par Axel Meret. Dans cette folie, chacun réagit à sa manière. Une chose est certaine : la fête est belle.

Une fois les trois coups de sifflet finaux entérinés, la fête a pu commencer dans les rues de Naples. Comme on pouvait s’y attendre, le spectacle a été total. À l’image de la saison du club qui n’a pas eu d’adversaire à sa taille cette saison.

Les images du sacre de Naples, 33 ans après

Une fois cette folie terminée dans le vestiaire, les joueurs rejoignent leur hôtel. Ce qui ne signifie évidemment pas que la fête est terminée ! De fidèles supporters attendent devant pour partager cette immense joie avec leur héros. Plusieurs joueurs en profitent pour passer par le jardin pour les remercier. À l’image du défenseur Kim qui filme le show avec les fans. Ou Matteo Politano qui ne peut résister d’aller au contact des fans pour chanter avec eux. La fatigue est présente, l’adrénaline l’est davantage ! La soirée va continuer jusqu’aux petites heures. Et elle se poursuivra certainement lorsque les joueurs arriveront à Naples.