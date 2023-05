Pepe (Porto) accuse Santiago Colombatto (ex-Saint-Trond) de racisme: "C'est triste"

"C'est triste que cela arrive entre sportifs à ce niveau et, encore plus, sous les yeux de l'arbitre. Il n'a pas eu le courage d'arrêter le match et d'être compréhensif. Si l'arbitre n'a pas le courage d'arrêter le match, qui va le faire?", a déclaré l'international portugais après la victoire 3-2 de son équipe.