Avec la Coupe du Roi, Thibaut Courtois peut détrôner Kevin De Bruyne

”Nous sommes conscients que nous affronterons une équipe difficile à jouer. Dès les premières minutes, il faudra sortir intelligemment et avec beaucoup de concentration parce que c’est une finale où l’adversaire sera excité et désireux de jouer son meilleur football. Et nous devrons répondre à cette intensité en montrant qui nous sommes”, a confié Thibaut Courtois dans un entretien à Movistar.

Il s’agirait déjà du troisième trophée remporté par El Muro cette saison, après la Supercoupe Uefa et la Coupe du monde des clubs. Cette saison 2022-2023 est d’ailleurs d’ores et déjà historique sur son plan personnel, puisque ces deux titres (17 au total) lui ont permis de dépasser Thomas Vermaelen (15 trophées) dans le classement des joueurs belges les plus décorés de l’histoire.

À lire aussi

Le plus beau palmarès belge

S’il venait à soulever la Coupe du Roi samedi soir, Courtois ferait même encore mieux puisqu’il doublerait Kevin De Bruyne (17) pour devenir le Belge possédant la plus belle armoire à trophées de tous les temps. Tout simplement. De quoi déjà lancer le duel entre les deux Diables rouges qui se retrouveront la semaine prochaine en demi-finale de la Ligue des champions.

En cas de sacre samedi soir à Séville, les Merengues n’ont d’ailleurs prévu aucune grande célébration à leur retour afin de se concentrer sur le match aller de mardi à Madrid. La double confrontation permettra à Courtois de viser sa deuxième finale européenne consécutive, ou à De Bruyne d’espérer une revanche sur celle perdue il y a deux ans contre Chelsea. Et avec au bout, un possible trophée supplémentaire.

Parallèlement, KDB a aussi deux autres possibilités de rattraper et même dépasser Courtois dans le décompte des récompenses. Manchester City est en effet en bonne position pour remporter une nouvelle fois la Premier League, alors que la finale de la FA Cup face au voisin de United est programmée le 3 juin.

Trophées des joueurs Belges ©IPM Graphics