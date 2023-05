"C’est le plus professionnel", "Ne sors pas faire la fête ce soir": Jack Grealish détaille sa relation avec Erling Haaland

”C’est le plus professionnel que j’ai pu côtoyer. Son état d’esprit est quelque chose que vous ne verrez plus jamais. Il fait tout. Il récupère énormément en salle de sport, quasiment dix heures de soins par jour. Il fait des bains de glace et suit un régime. C’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Mais je jure que je ne pourrais pas être comme ça”, explique Jack Grealish.

L'ancienne star d'Aston Villa réalise une bonne saison avec les Citizens. Il cumule 5 goals et 10 assists en Premier League. Des statistiques qui semblent pauvres à côté de la saison folle du Norvégien qui affiche un total de 35 buts et 8 assists dans le championnat anglais. Côtes à côtes sur le terrain, les deux joueurs se devenus de véritables amis.

"Nous sommes très amis, mais parfois il me montre du doigt après un match et me dit : 'Hé, ne sors pas faire la fête ce soir'. Je lui dis juste de se taire et d'aller s'asseoir dans son bain de glace. Mais c'est comme ça. Deux personnes différentes qui réussissent à leur manière. Je n'ai pas autant de succès que lui. Il a marqué plus de buts cette saison que moi dans toute ma carrière", confesse le numéro 10 de Manchester City.

Connu pour son côté fétard, Jack Grealish ne nie pas et assume même ses petites joies du quotidien. "Parfois, j'aime sortir et me laisser aller. Je ne vais pas mentir en disant que je ne sors pas. À quoi est-ce que ça servirait ? Il est aussi inutile de vous dire que je suis ici à 8h en salle de sport et que c'est la raison pour laquelle je joue bien. Ce n'est pas le cas. Si je joue bien, c'est parce que je me sens en forme, confiant, bien dans ma peau et que j'ai l'impression d'être chez moi ici. Mais j'aime toujours boire un verre de temps en temps et sortir avec mes amis. C'est tout à fait normal"