Lens – Marseille : l’avenir de Loïs Openda se joue peut-être maintenant

”On a des points de ressemblances avec l’OM, mais aussi des différences sur le pressing notamment”, estime de son côté Franck Haise, le coach lensois. “Il ne se fait pas de la même manière. Il y a également de la différence dans l’animation offensive.”

Les Sang et Or jouent davantage sur la profondeur et la vitesse de leurs attaquants. Et ce, en grande partie grâce au phénomène Loïs Openda, qui a inscrit mardi à Toulouse (0-1) son 18e but de la saison. Les performances du Diable rouge ont grandement aidé Lens dans sa quête vers l’Europe, et une victoire face à Marseille permettrait de faire un vrai pas vers la Ligue des champions.

Lens (69 pts) pourrait en effet dépasser l’OM (70) et se positionner en favori pour la deuxième place de la Ligue 1, à quatre journées de la fin du championnat. “Entendre cette musique (l’hymne de la Ligue des champions) est un rêve de gosse”, a confié Openda dans un entretien avec L’Équipe en début de semaine.

L’ancien Brugeois a été clair dans ses propos : “Je suis sous contrat avec Lens jusqu’en 2027. Je suis très bien ici.”

Sa magnifique saison ne laisse toutefois évidemment pas indifférents certains grands clubs européens qui tenteront de l’attirer cet été. Surtout si Lens venait à échouer dans sa mission Ligue des champions. Si cette deuxième place venait à se concrétiser, son avenir serait en revanche presque scellé. “La jouer avec cette équipe est aussi un rêve. J’espère écrire une page de l’histoire du club”, a-t-il prévenu.