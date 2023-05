Serie A : bagarre décisive pour l’Europe… avant l’Europe et un énorme casse-tête

Ce tableau risque toutefois d’être encore bouleversé. D’abord dans son ordre, puisqu’il reste cinq rencontres à disputer et que cette 34e journée a prévu de confronter les six prétendants. Avec deux chocs entre Milanais et Romains samedi : Milan (58 pts) reçoit la Lazio (64), et l’Inter (60) se déplace à la Roma (58). On continue dimanche avec le choc entre l’Atalanta (58 pts) et la Juventus (63).

C’est aussi dans la valeur de ses places que la course à l’Europe sera indécise jusqu’au bout… grâce à l’Europe. Avec le derby milanais en demi-finale de la Ligue des champions mercredi, l’Italie est déjà assuré d’un finaliste. Il pourrait toutefois y en avoir trois de plus. En Europa League, la Juve (qui affronte Séville) et la Roma (qui défie Leverkusen) rêvent d’une finale 100 % italienne. La Fiorentina vise de son côté la Conference League avec sa demi-finale face au FC Bâle.

Or, le vainqueur de la Conference League obtient un ticket direct pour l’Europa League, et les gagnants des deux autres compétitions sont automatiquement qualifiés pour la Ligue des champions. De nombreux scénarios seraient alors possibles, selon les positions au classement.

L’Italie aurait par exemple cinq clubs qualifiés en C1 (c’est le maximum autorisé par l’Uefa) si le vainqueur de la Ligue des champions ou de l’Europa League ne figure pas dans le top 4 de la Serie A. Mais si ce club est déjà qualifié en C1 via son championnat, c’est la France (grâce au classement Uefa) qui hériterait d’un ticket qualificatif direct en Ligue des champions pour son troisième classé.

Autre élément à prendre en compte : la Coupe d’Italie qui verra l’Inter affronter la Fiorentina. Le vainqueur est qualifié pour l’Europa League, mais un effet domino est à prévoir en cas de ticket déjà obtenu via l’Europe, ou le championnat… Bref, il va falloir se gratter les méninges en fin de saison.