Bundesliga : Dortmund écrase Wolfsburg et maintient le suspense pour le titre

Le Borussia Dortmund a poursuivi son impressionnant parcours à domicile cette saison en Bundesliga, en surclassant Wolsfburg (6-0) porté par son attaquant Karim Adeyemi et son milieu Jude Bellingham, et maintient ainsi un suspense entier dans la course au titre avec le Bayern.