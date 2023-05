Les Milanais sont prêts pour leur derby européen : “Nous atteignons un haut niveau”

Les petits cadeaux entre Milanais n’iront toutefois pas plus loin. Désormais, place au combat le plus important de la saison avec ce double derby à San Siro en demi-finale de la Ligue des champions. Avec deux formations qui se présenteront en confiance. En particulier l’Inter qui vient d’aligner cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, grâce à cette attaque qui a retrouvé du mordant.

”Je suis vraiment content de la performance de toute l’équipe, nous atteignons un haut niveau, s’est réjoui au micro d’Inter TV Romelu Lukaku qui, malgré une deuxième mi-temps discrète, a profité d’une erreur de la défense romaine pour inscrire le 2-0. Il faut continuer comme ça, avec cette faim. Désormais, nous marquons beaucoup de buts et n’en encaissons pas beaucoup. Et de nombreux joueurs peuvent faire la différence, c’est important.”

Ce 6e but de la saison permet au Diable rouge de postuler à une place de titulaire pour la demi-finale aller. Au même titre qu’Alexis Saelemaekers avec le Milan AC qui a profité de la sortie sur blessure de Rafael Leão (qui devrait néanmoins être opérationnel pour mercredi) pour marquer des points depuis l’aile gauche aux yeux de Stefano Pioli. “C’est un joueur de qualité. Et il a dû jouer des ballons difficiles. Il a la qualité pour bien travailler et je le vois même mieux à gauche qu’à droite.”

Place désormais à l’objectif de mercredi. “Maintenant, nous devons bien récupérer et préparer ce match contre Milan. Nous arrivons au moment le plus important pour tout le monde", se motive Lukaku.

"L’Inter est une grande équipe. Je ne pense pas que nous soyons favoris mais ça ne nous intéresse pas. On va profiter de tout ce qui nous entoure jusqu’à mercredi soir. Il faut ressentir cette excitation pour le derby. On a un rêve et ce serait bien de le conquérir”, pense de son côté Stefano Pioli.