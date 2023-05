La folie lyonnaise, le titre du Celtic, le record du BVB et le retour de Batsman : le week-end à l’étranger en chiffres

9 Match sensationnel ce dimanche entre Lyon et Montpellier avec un scénario dingue et une pluie de buts. Neuf au total (5-4). Avec un quadruplé pour Alexandre Lacazette et un autre pour Elie Wahi, premier joueur de Montpellier à inscrit quatre buts sur la même rencontre de Ligue 1. C’est aussi la deuxième fois en 75 ans que deux adversaires inscrivent quatre buts dans le même match.