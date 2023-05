Les sept raisons qui poussent Lionel Messi à choisir l’Arabie saoudite

Pour l’heure, la prudence reste de mise, puisque Jorge Messi, son papa, a démenti toute signature ce mardi en rappelant que son fils ne prendra pas sa décision avant la fin de sa saison au PSG. Mais plusieurs raisons laissent penser que le champion du monde finira par rejoindre le championnat saoudien.

1. Pour le pactole

L’appât du gain. Même en étant déjà multimillionnaire et l’un des sportifs les mieux payés de la planète, il lui sera difficile de refuser l’offre d’Al-Hilal. L’AFP évoque uniquement une somme “énorme”, mais un contrat de près de 600 millions € sur deux ans (avec une troisième en option) lui aurait été proposé. Ajoutons à cela tous ses extras et ses revenus marketings, déjà colossaux, qui grimperaient encore depuis le Golfe. À l’instar du contrat de 22,5 millions € sur trois ans déjà signé en 2022 pour faire de lui l’ambassadeur de l’Arabie saoudite. Et c’est d’ailleurs dans ce cadre que le joueur a créé la polémique la semaine dernière en s’absentant de l’entraînement du PSG.

2. Pour écraser Ronaldo et Mbappé

Avec ce contrat estimé à 300 millions d’euros par an, Messi deviendrait le footballeur, et même le sportif, le mieux rémunéré du monde. Il surpasserait ainsi largement les 91 millions € de son actuel coéquipier Kylian Mbappé et surtout les 182 millions € que perçoit désormais Cristiano Ronaldo… en Arabie saoudite, avec Al-Nassr. Reste désormais à voir si les deux rivaux de toujours se retrouveront à nouveau comme adversaires. Rien n’est moins sûr puisque certaines rumeurs renvoient déjà Ronaldo vers l’Europe.

Les footballeurs les mieux payés du monde ©IPM Graphics

3. Parce que le Barça n’y arrivera pas

Depuis plusieurs mois, la direction du FC Barcelone se bat avec ses propres finances et le fair-play financier de la Liga pour préparer un retour de Messi. On pensait que l’histoire d’amour inachevée entre La Pulga et la Barça pourrait reprendre deux ans plus tard mais les difficultés rencontrées par les Catalans – qui n’ont toujours pas été en mesure de lui proposer un contrat – ont sûrement penché dans la balance. L’idée d’une aventure aux États-Unis, en MLS, avait aussi été suggérée mais l’Arabie saoudite a sorti d’autres arguments.

4. Pour les autres promesses

L’Arabie saoudite voit grand, très grand. Soutenus par la famille royale, les principaux clubs voient tous un intérêt dans la venue de Messi. Pour que l’Argentin et sa famille se sentent bien entourés dans leur nouvelle vie, les trois clubs de la capitale Riyad (Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Shabab) seraient ainsi prêts à transférer des proches de Messi. Les noms de Jordi Alba, de Sergio Busquets, de Marco Verratti ou même de Sergio Ramos sont déjà évoqués. Ce qui permettrait aussi de convaincre Antonella, l’épouse de Messi, en misant sur son entente avec les compagnes des joueurs cités.

5. Pour Ramon Diaz

Difficile d’évoquer un choix sportif, vu la différence évidente de niveau entre le championnat saoudien et les ligues européennes. Mais Messi serait assurément heureux de collaborer avec Ramon Diaz, l’actuel entraîneur d’Al-Hilal qui est… argentin. Fort d’une carrière d’entraîneur de près de 30 ans, Diaz est connu pour ses huit années passées à River Plate, le club argentin que Messi supportait lorsqu’il était enfant… et que Diaz dirigeait l’équipe.

6. Pour tacler le Qatar

Passer d’un club détenu par le Qatar à une équipe d’Arabie saoudite, c’est un peu comme passer du Barça au Real Madrid. La rivalité entre la monarchie et l’émirat est énorme. À tel point que leur présence dans le sport mondial est devenue un véritable enjeu géopolitique. Ces dernières années, les deux États du Golfe persique se battent pour organiser les plus grands événements sportifs du monde, tout en investissant dans des grands clubs d’Europe. La venue de Messi permettrait d'ailleurs à l'Arabie saoudite de marquer pas mal de points en vue de l'attribution de la Coupe du monde 2030. Or, on sait aussi que les relations entre Messi et le PSG sont devenues tendues ces dernières semaines… Voilà qui serait un joli pied de nez aux Qataris…

7. Parce que c’est bientôt la fin

À bientôt 36 ans (le 24 juin), Messi s’approche de la fin de sa carrière. Et même s’il n’a pas encore avancé de date, le candidat au prochain Ballon d’or sait qu’il n’aura probablement plus d’autres occasions de décrocher un tel contrat avant de raccrocher définitivement.