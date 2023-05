Actuellement en préparation de la demi-finale face au Bayer Leverkusen, José Mourinho compte bien remporter un trophée de plus dans sa formidable carrière de coach. Son succès et son CV intéressent un club à la recherche de titres européens, le PSG.

Cité dans la capitale, le Portugais rétorque avec humour comme à son habitude. "S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé", déclare-t-il avec amusement. Malgré sa réponse, José Mourinho n'a pas non plus fermé la porte au Paris Saint-Germain qui souhaite peut-être se débarasser de Christophe Galtier.

Selon RMC Sport, cette rumeur amenant José Mourinho à Paris est le fait d'une rencontre entre Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et l'agent du Portugais, Jorge Mendes.