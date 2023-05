Les Ultras du PSG décident de suspendre leur soutien au club jusqu'à nouvel ordre: "Nous attendons des réponses claires"

Au lendemain de la réunion de ce mardi 9 mai avec les dirigeants sangermanois, le CUP a publié un communiqué officiel: "À l'issue de la réunion, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu'à nouvel ordre".

"Nous ne serons plus présents au Parc des Princes ni en déplacement", précise le communiqué. Les derniers événements et l'état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c'est la meilleure et l'unique solution susceptible de préserver un avenir commun."

"La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n'entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d'éventuellement revoir nos positions."

Par ailleurs, Lionel Messi n'a plus la cote auprès des supporters, qui l'ont raillé ainsi que d'autres joueurs comme Neymar, blessé. Messi a récemment écopé d'une amende et à une suspension pour avoir effectué une visite promotionnelle en Arabie saoudite sans autorisation.

En outre, certains fans ont protesté devant la maison de Neymar, une action condamnée par le PSG, qui a renforcé les mesures de sécurité autour du Brésilien blessé jusqu'à la fin de la saison.