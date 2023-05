En fin de contrat, l’international espagnol ne devrait pas raccrocher les crampons pour autant. Selon différentes sources espagnoles, il pourrait signer un dernier juteux contrat en Arabie saoudite, au même titre que Leo Messi. La MLS lui ferait également des yeux doux.

Véritable légende du club, Busquets aura absolument tout connu. De Guardiola à la MSN en passant par le départ de Messi ou le retour au premier plan de la Liga avec Xavi aux commandes. Il a également tout gagné en club comme en sélection. Avec 8 Liga, 3 Ligue des champions, 7 Copa, un Euro et une Coupe du monde, il s’agit de l’un des plus grands palmarès au monde.

”Depuis tout petit, quand je regardais les matchs à la télé”, explique-t-il dans un communiqué. “J’ai toujours rêvé de porter ce maillot et jouer dans ce stade. La réalité a dépassé tout ce que j’aurais pu rêver. En étant jeune, je ne pensais pas que je pourrais vivre 15 saisons dans le meilleur club du monde, celui de ma vie. Je suis fier d’avoir joué plus de 700 matchs avec le Barça et d’en avoir été le capitaine. Ce fut un honneur, un rêve, une fierté de pouvoir représenter ce blason pendant tant d’années.”

Il a ensuite tenu à remercier toute la famille catalane. “Tout a un début et une fin. Même si ce n’était pas une décision facile, je crois que le moment est venu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible : travailleurs du club, staff, kinésithérapeutes, managers, président, entraîneurs, analystes et surtout mes coéquipiers, avec qui j’ai tout partagé. Je tiens également à remercier les fans du monde entier, qui m’ont apporté leur soutien et leur estime pendant tout ce temps. Et bien sûr à ma famille, qui a toujours été à mes côtés dans les bons et les mauvais moments, sacrifiant beaucoup de choses pour m’accompagner et me voir heureux.”

Plus d’infos à suivre…