La chronique de Jonathan Lange : Lionel Messi en Arabie saoudite, un contrat polémique, astronomique et logique

À lire aussi

L’Arabie saoudite a d’autres choses à lui offrir, avec la volonté de reconstruire à Riyad un mini Barcelone puisque Sergio Busquets et Jordi Alba sont aussi ciblés, pour rassurer Antonela. Mais surtout ce contrat astronomique. Polémique aussi. Oui, les sommes qui circulent donnent à certains le tournis ou le vertige quand elles procurent à d’autres un autre sentiment de rejet qui vient des tripes. Cibler Messi dans ce débat serait injuste et populiste, il n’est qu’un maillon de cette chaîne. Son talent hors-norme fait de lui un joueur unique. Et ce qui est rare est cher, même à son crépuscule, dans cette économie de marché qu’est devenu le football. Un business comme un autre mais pas comme les autres vu les passions qu’il engendre.

Ceux qui sont prêts à refuser un salaire multiplié par douze sont rares.

Pareille opération doit se lire au travers d’un autre prisme, celui du soft power avec cette volonté affichée par l’Arabie saoudite de rattraper son retard sur le Qatar, son rival régional. Il n’est pas question ici d’amortir par la vente de maillots, de tasses ou de posters le transfert de Messi dans une partie du globe où l’argent est tout sauf un problème. Dans ce projet fou, l’idée est tout simplement de s’offrir un autre rayonnement, de tenter de changer l’image rétrograde d’un royaume qui bafoue les droits de l’Homme comme Messi déchaîne les passions.

Si La Pulga est peut-être le plus grand talent de l’histoire ce jeu, il reste aussi un footballeur professionnel à l’aube de son dernier contrat. Oui, l’Argentin a amassé plus d’argent qu’il n’en faut pour en dépenser dans cette vie et pour valider la fameuse justification qui consiste à mettre les siens à l’abri. Qui pour le coup le seront pour plusieurs générations. Et encore d’autres après. Et encore pour les autres qui suivront. Mais ceux qui sont prêts à refuser un salaire multiplié par douze sont rares. Comme le talent du septuple Ballon d’or.

À lire aussi