Ligue 1: le PSG envoie Ajaccio en Ligue 2 et se rapproche du titre

Avec le retour de Lionel Messi dans le onze de base, le PSG a trouvé l'ouverture par Fabian Ruiz (22e) et Achraf Hakimi (33e). Kylian Mbappé a ensuite réalisé un doublé (47e et 54e) et Mohamed Youssouf a marqué contre son camp (73e). Hakimi et Thomas Mangani ont laissé leur équipe à dix après une altercation (80e).