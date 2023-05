Premier League

Southampton (24 pts), l’équipe de Roméo Lavia, sera officiellement relégué en Championship en cas de faux pas ce samedi contre Fulham et de victoire d’Everton dimanche contre Manchester City. Dans le cas contraire, l’échéance ne serait que reportée au week-end prochain. De leur côté, Leicester City (30 pts) et ses quatre Belges (Tielemans, Faes, Praet et Castagne) comptent toujours deux points de retard sur Everton (et Amadou Onana), premier non relégable, à trois matchs de la fin. Orel Mangala et Nottingham (33) sont plus à l’abri.

Liga

Pas de Belge dans les trois derniers, mais Cadiz avec Théo Bongonda, ainsi qu’Almeria et Largie Ramazani doivent rester très vigilants. Il reste cinq matchs à disputer et Getafe (18e) ne compte que deux points de moins qu’Almeria.

À lire aussi

Serie A

Ce sera difficile pour Cyriel Dessers avec Cremonese (24 pts) qui compte six points de retard sur l’Hellas Verone (30) de Cyril Ngonge, premier non relégable, à quatre matchs de la fin.

Bundesliga

Le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio (25 pts) a été écrasé ce vendredi à Cologne (5-2). Il suffit donc un succès de Stuttgart (28) face à Leverkusen ce dimanche pour quasiment condamner les Berlinois, deux matchs avant la fin. En sachant que la différence de but de Stuttgart (-15) est largement supérieure à celle du Hertha (-28).

Mais bien plus que cette relégation en D2, c’est un véritable drame qui pend au nez du Hertha. Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, le club risque en effet une descente en ligue régionale (D4) à cause de ses problèmes financiers (40 millions d' € à rembourser) et de son actionnaire principal 777 Partners… le même qu’au Standard. L’actionnaire américain aurait enfreint la règle qui interdit à un seul actionnaire de posséder plus de la moitié des parts d’un club. Une perte de la licence pend ainsi au nez du club.

Ligue 1

Matz Sels et Strasbourg abordent les quatre derniers matchs avec un grand stress. Les Alsaciens comptent seulement trois points d’avance sur Nantes, premier membre du quatuor de relégables.

Quoi qu’il arrive, on doute cependant que la plupart des Belges qui seront impliqués dans une relégation poursuivent leur avenir au sein de leur club. Roméo Lavia devrait par exemple rejoindre un cador anglais, alors que Dodi Lukebakio envisagerait de rejoindre Fribourg, selon Sky Sports.