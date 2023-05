Malgré l’offre d’Arabie saoudite, l’espoir renaît au Barça pour Lionel Messi

Avec son salaire de 14 millions d’euros par an, le milieu de terrain catalan va soulager les finances du Barça. Et permettre au club d’entrevoir la possibilité de rapatrier Messi. “Le départ de Busquets est le début du chemin pour que Messi revienne… Mais pour arriver au bout, ils doivent encore marcher de nombreux mètres. Ce n’est pas moi qui leur donnerai le feu vert, ce sera leur contrôle financier”, a commenté Javier Tebas, le président de la Liga, au micro de COPE.

Dans la tête de Xavi, la signature de Lionel Messi reste la priorité absolue du prochain mercato et c’est dans cette optique que la direction du club travaille depuis plusieurs mois. Pour ce faire, il est indispensable de diminuer la masse salariale en se séparant d’autres joueurs, tout en trouvant d’autres astuces financières.

Mais l’annonce du départ de Sergio Busquets est à double tranchant. Il se murmure en effet que la légende blaugrana pourrait lui aussi prendre la direction de l’Arabie saoudite, afin de convaincre son ami Messi de le suivre. Jordi Alba, l’autre “vétéran” du Barça, pourrait d’ailleurs lui aussi faire le même choix que Busquets.

En attendant de prendre sa décision en fin de saison, Lionel Messi est retourné aux affaires avec le PSG après la polémique de son voyage non autorisé en Arabie saoudite. “J’ai parlé avec Leo dès son retour et je l’ai trouvé très serein. Il est très motivé et déterminé à glaner un titre supplémentaire. Oui, Leo va démarrer ce samedi”, a commenté Christophe Galtier ce vendredi, à la veille de match face à Ajaccio.