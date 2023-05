Robert Lewandowski (11e, 41e), Alejandro Balde (20e) et Jules Koundé (53e) ont marqué les buts du Barça. Javi Puado (73e) et Joselu (90e+2) ont réduit l'écart pour l'Espanyol. Barcelone, 85 points, compte 14 longueurs d'avance sur le Real Madrid à quatre journées de la fin et ne peut plus être rejoint par son rival.

Plus d'infos à suivre...