Lukaku encore plus décisif qu’Haaland ou Mbappé depuis avril : “Un meilleur anniversaire avec les buts”

”C’est un meilleur anniversaire avec les buts, mais je suis d’abord content pour l’équipe, l’Inter est plus important, a-t-il commenté sur Inter TV. On a traversé des moments difficiles, mais on se remet en forme. Je suis content d’aider l’équipe, chaque match est comme une finale. Nous gagnons pour l’instant et nous devons continuer comme ça car nous avons des objectifs importants.”

Romelu Lukaku ne veut pas s’enflammer ni prendre toute la lumière. Parce qu’il n’est pas encore pleinement satisfait de son niveau. “Je ne veux pas dire que je suis arrivé où je voulais être, car je peux toujours m’améliorer. Ça a été compliqué pendant cinq ou six mois, mais maintenant je vais bien et je veux aider l’équipe à gagner.”

Pourtant, ses statistiques plaident en sa faveur ces dernières semaines. Depuis le 4 avril, Big Rom a inscrit 7 buts et donné 4 passes décisives (en 618 minutes de jeu). C’est encore mieux que Kylian Mbappé (7 buts, 1 assist), Mohamed Salah (7 buts), Harry Kane (5 buts, 1 assist), Karim Benzema (7 buts, 1 assist) ou son coéquipier Lautaro Martinez (7 buts en 2 assists) sur cette même période.

Décisif toutes les 56 minutes

En réalité, un seul attaquant a marqué plus que le Diable rouge depuis début avril : l’inévitable Erling Haaland (12 buts et 3 assists). Mais Lukaku peut se targuer d’avoir été encore plus efficace que le Norvégien, puisqu’il tourne avec un taux exceptionnel d’une action décisive toutes les 56 minutes (toutes les 59 minutes pour Haaland). Personne n’a fait mieux que lui sur ces cinq dernières semaines, tout simplement.

Pas question pour autant de fanfaronner ou de fêter son anniversaire. “Je m’amuserai pendant la trêve estivale. Maintenant, je rentre à la maison, je mets le bébé au lit et je me repose, a-t-il souri au micro de DAZN après la rencontre, avec néanmoins dans un coin de la tête l’espoir d’avoir convaincu Simone Inzaghi de le titulariser mardi soir pour la demi-finale retour de Ligue des champions. “J’ai envie de jouer autant que n’importe qui. Mais l’Inter est plus important et quand l’entraîneur a besoin de moi, je suis là.”