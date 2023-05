"La police a inculpé un homme pour agression et intrusion sur le terrain après un incident au stade de football d'Elland Road", a écrit la police dans son communiqué.

"L'homme a été laissé en liberté sous caution et comparaîtra devant les magistrats le 21 juillet", a-t-elle ajouté.

Après le match, qui s'était terminé sur le score de 2-2, Eddie Howe avait appelé à ne pas relâcher la sécurité dans les stades.

"Il s'est adressé à moi et a dit quelque chose que je ne peux pas vous répéter, avant d'être escorté hors du terrain", avait raconté le coach après le match.

"Je ne sais pas si j'ai vraiment eu le temps d'avoir peur parce que c'était très vite terminé, mais cela vous fait forcément vous dire 'et si...' et je pense que c'est ce type de moments qui devrait inciter à regarder et à réfléchir à comment améliorer la sécurité pour les staffs et les joueurs", avait-il poursuivi.