Gündogan et… Undav offrent (presque) le titre à Manchester City : “Grâce à la vidéo de Michael Jordan”

”Ça va être très difficile maintenant, nous devons être honnêtes, pestait sur Sky Sports Martin Odegaard, le milieu offensif des Gunners après la débâcle de ce dimanche à domicile contre Brighton (0-3), l'ancien club de Trossard. C’est difficile à encaisser. Je ne sais pas ce qui s’est passé pour être honnête. On dirait qu’il n’y a plus d’espoir maintenant.”

Si les mines des hommes de Mikel Arteta – qui ont mené le championnat durant la grande majorité de la saison – sont si déconfites, c’est à cause de cette brillante équipe de Brighton. Avec notamment ce but du 0-2 signé Deniz Undav (86e) qui a coupé les jambes des Londoniens alors qu’ils cherchaient à égaliser en fin de match.

”Après la défaite contre Everton (1-5), le manager nous a fait regarder une vidéo de Michael Jordan, pour nous montrer comment il se motivait à chaque match, a confié l’ancien buteur de l’Union SG. Je pense que c’était le bon choix de nous montrer cette vidéo. Nous avons montré dans ce match à quel point nous étions forts mentalement.”

Ilkay Gundogan a été grandiose avec City. ©AFP or licensors

En parallèle, Manchester City (sans De Bruyne, laissé au repos) s’est montré sans pitié (0-3) contre Everton et Amadou Onana (monté à la 56e). “Entre les demi-finales de la Ligue des champions, c’était difficile de venir ici en sachant qu’Everton en a marqué cinq contre Brighton, a commenté Pep Guardiola, qui a pu compter sur une performance d’exception d’Ilkay Gündogan (2 buts, 1 assist) et le 36e but d’Haaland. C’était une performance brillante.”

Cette semaine, les Citizens auront deux matchs à domicile pour se rapprocher aller encore plus loin : l’occasion de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions mercredi, puis de célébrer le titre à domicile en cas de victoire contre Chelsea dimanche. En attendant la finale de FA Cup le 3 juin. “À la fin, nous n’obtiendrons peut-être pas de trophée et les gens diront que nous n’étions pas une bonne équipe ou que c’était un désastre, mais c’est tout de même un rêve devenu réalité de se retrouver en cette position à ce moment de la saison.”