Le Milan AC peut tout perdre en une semaine : “Cela complique notre avenir”

Avec Alexis Saelemaekers (remplacé par De Ketelaere à la 64e minute) et Divock Origi en tant que titulaires, les Rossoneri ont été capables de porter suffisamment le danger devant le but adverse. Et les voilà à quatre longueurs de l’Inter, de la Lazio et d’un ticket qualificatif pour la prochaine Ligue des champions qui pourrait définitivement s’envoler le week-end prochain en cas de défaite contre la Sampdoria.

Pire encore, les tenants du titre se retrouvent désormais menacés par la Roma et l’Atalanta en vue d’une place en Europa League ou en Conference League. “Ce match complique notre avenir en championnat, donc ça veut dire qu’il va falloir faire un grand match mardi. Nous n’avons plus beaucoup de possibilités de rendre cette saison positive… Nous devons croire que nous avons la chance de battre l’Inter”, se motive malgré tout Stefano Pioli, qui rêve d’une finale européenne puis potentiellement d’un titre qui offrirait par la même occasion un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Mais pour cela, les Milanais devront afficher un visage bien plus conquérant. “Mardi, c’est la chance d’une vie. Nous pouvons écrire l’histoire de Milan en renversant un résultat négatif. Nous devons travailler en croyant que nous pouvons battre l’Inter et nous avons les qualités pour le faire. Battre l’Inter, c’est dire remettre en question le résultat, changer l’attitude mentale du match. Bien sûr c’est facile à dire, mais il faudra être le plus performant possible sur le terrain car le niveau doit être élevé.”