Si proches et si loin : comment Arsenal a laissé filer une chance unique d’être champion

L’année 2023 s’est ouverte sur un avantage de sept points. Or, dans l’histoire du championnat anglais, aucune équipe n’a perdu le titre en se présentant avec une telle avance le jour du nouvel an. De même, jamais une équipe n’a été privée du titre en Premier League en ayant présenté deux victoires d’avance sur le deuxième après 16 matchs. Du moins, jusqu’à cette saison.

Arsenal s’est-il vu trop beau ou trop confiant à cet instant ? La première erreur aura sans doute été de croire que l’équipe de Pep Guardiola allait encore laisser des forces dans la bataille en Ligue des champions. Mais à partir de février, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Dos au mur, les Citizens ont lâché les chevaux pour tout écraser sur leur passage : onze succès consécutifs.

Manchester City VS Arsenal ©IPM Graphics

Pendant ce temps-là, les Londoniens ont commencé à piétiner. Mais c’est surtout le mois d’avril qui leur aura été fatal. Entre leur 29e et leur 33e match, Arsenal n’a pris que trois points. Cette période a coïncidé avec le retour de Gabriel Jesus (renvoyant Trossard sur le banc) qui a un peu déstabilisé l’animation offensive, mais surtout les remaniements défensifs forcés à cause des blessures de William Saliba et de Takehiro Tomiyasu : s’en sont suivis onze buts encaissés en quatre matchs. Ajoutons à cela le menu compliqué et piégeux de l’enchaînement Liverpool, West Ham, Southampton et, surtout, Manchester City.

L’écart a inévitablement fondu, jusqu’à ce que la bande à Kevin De Bruyne ne leur passe devant il y a trois semaines pour finalement être sacrée ce dimanche en cas de victoire face à Chelsea. “Cette équipe de City a la capacité de gagner un championnat avec 105 ou 110 points. Ils ne l’ont pas fait cette saison à cause du niveau de la ligue et nous avons été là avec eux pendant 10 mois”, positive Mikel Arteta qui tire déjà le bilan.

”Nous n’étions probablement pas toujours au niveau requis pour être champions”, admet l’Espagnol. ” Lorsque vous vous rapprochez du sommet, les marges sont plus petites. Ce qui vous fait gagner ou perdre est minime et il suffit d’une blessure ou d’un penalty manqué pour changer la saison. Mais l’équipe et les joueurs méritent un énorme crédit pour le chemin parcouru.”

La saison prochaine, le club fêtera le 20e anniversaire de son dernier titre. “Il y a beaucoup de qualité, de jeunesse et d’enthousiasme entourés de nombreuses bonnes personnes qui ont l’expérience et le leadership. Et nous devons continuer à avancer car les exigences, les attentes et les défis de la saison prochaine seront encore plus élevés.”