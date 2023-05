De Kompany à De Bruyne : un Belge sur le trône d’Angleterre pour la 10e année de suite

2014

Premier Belge de l’histoire à soulever le trophée en 2012 (NdlR : le titre de Ritchie De Laet avec Manchester United en 2009 n’est pas comptabilisé car son temps de jeu a été insuffisant), Vincent Kompany remet le couvert en 2014 pour reprendre le titre aux voisins de United. Et c’est grâce au but du capitaine Vince the Prince lors de l’ultime journée contre West Ham (2-0) que les Citizens (86 pts) devancent Liverpool (84) in extremis au classement.

2015

Lui aussi a offert le titre à son équipe en marquant le but décisif face à Crystal Palace à quatre journées de la fin. En convertissant son penalty en deux temps, Eden Hazard (sacré meilleur joueur de Premier League cette saison-là) devient champion d’Angleterre pour la première fois, aux côtés de Thibaut Courtois, revenu de son prêt à l’Atletico pour s’imposer comme gardien n°1 des Blues devant Petr Cech.

2016

Énorme sensation. Leicester City, promu la saison précédente, triomphe devant Arsenal et Tottenham. Ritchie De Laet a vécu la deuxième partie de saison en prêt à Middlesbrough, mais ses minutes engrangées entre août et décembre lui ont permis de devenir officiellement champion d’Angleterre.

2017

Deux ans après le sacre avec José Mourinho, le duo Hazard-Courtois réédite son exploit avec Antonio Conte. Les Blues l’emportent devant Tottenham et City au terme d’une saison dominée de bout en bout, notamment grâce aux performances de Courtois, élu meilleur gardien de Premier League. Avec cinq buts, Michy Batshuayi a également participé à la fête pour sa première saison au club.

Courtois champion avec Chelsea en 2017. ©Instagram

2018

Revoilà City. Mais en mode rouleau compresseur. Après une saison de rodage, Pep Guardiola parvient à sublimer son groupe pour remporter la Premier League avec 100 points au compteur, et 19 longueurs d’avance sur son premier poursuivant, Manchester United. Un record de points et un record d’écart sur le deuxième. Vincent Kompany soulève son troisième trophée, Kevin De Bruyne son tout premier.

2019

Kevin De Bruyne s’impose cette saison-là comme l’un des meilleurs du monde à son poste, en égalant le record de Thierry Henry avec 20 passes décisives sur l’exercice. Et City est sacré au bout d’une lutte historique avec Liverpool (98 et 97 points), en guise de cadeau de départ à son capitaine Vincent Kompany, champion pour la 4e fois.

2020

Liverpool prend sa revanche en survolant le championnat, avec Divock Origi mais sans Simon Mignolet, parti à Bruges lors du mercato estival. Origi devient le septième Belge différent à inscrire son nom au palmarès.

2021

Finaliste malheureux de la Ligue des champions, Manchester City se console avec le championnat, dominé devant Manchester United. Kevin De Bruyne remporte le trophée de joueur de l’année pour la deuxième année de suite, un exploit uniquement réalisé par Thierry Henry et Cristiano Ronaldo.

2022

Rebelote pour City qui, comme en 2019, devient champion lors du dernier match. Mais au bout d’un scénario dingue. Menés 0-2 par Aston Villa, les Citizens plantent trois buts (dont le dernier sur un assist de KDB) en cinq minutes (76e, 78e et 81e) pour devancer Liverpool d’un point.

2023

Arsenal s’est bien battu. Mais il était écrit que City serait à nouveau champion, grâce à l’arrivée de son extraterrestre Erling Haaland. Les Citizens rejoignent ainsi leur voisin de United (entre 1999 et 2001, entre 2007 et 2009) en tant que seuls clubs à avoir remporté trois titres consécutifs. Avec son cinquième sacre, De Bruyne en profite quant à lui pour dépasser Kompany (4 titres en Premier League) et égaler Thibaut Courtois (18 trophées en club) en tant que joueur belge le plus titré de l’histoire. En attendant la suite… avec la finale de la FA Cup le 3 juin puis celle de Ligue des champions le 10 juin.