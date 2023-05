”Des moments incroyables vont encore arriver” : Kevin De Bruyne et les Citizens jubilent lors de la fête du titre (PHOTOS)

”Ce sont les souvenirs dont je me souviendrai pour le reste de ma vie, a commenté de son côté Erling Haaland, qui aura donc été sacré pour sa première saison en Angleterre et en écrasant tous les records (36 buts en championnat). Je ne sais pas quoi dire. C’est spécial. Première saison, 36 buts, le trophée de Premier League et deux autres finales à venir. Pas mal...”

guillement On a travaillé pendant onze mois pour voir ça.

”Imaginez si quelqu’un vous avait dit que vous deviez gagner 12 matchs d’affilée pour remporter le championnat, a jubilé Jack Grealish. Nous nous sommes sentis invincibles. Nous avons tellement de talent dans l’équipe. Nous nous sentons vraiment imparables en ce moment.”

C’est le troisième titre consécutif des Citizens. Et le cinquième pour Kevin De Bruyne qui dépasse ainsi Vincent Kompany (4) pour devenir le Belge le plus titré de Premier League. “Je suis ici depuis huit ans. C’est ma maison et des moments incroyables vont encore arriver. Nous essayons juste de faire de notre mieux. Je veux gagner encore plus et continuer.”

Le Belge de 31 ans fait évidemment référence aux deux rendez-vous du mois de juin (la finale de FA Cup le 3 juin et la finale de Ligue des champions le 10 juin) qui pourraient rendre cette saison encore plus historique.