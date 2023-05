Leicester City bientôt relégué: chronique d’un échec… pas annoncé

Avec un noyau quasi identique à celui qui se battait l’an dernier pour le top 6 et la saison précédente pour le top 4, les Foxes sont tombés au plus bas. Sportivement et psychologiquement. Comme ce fut le cas dès le début du championnat avec un enchaînement infernal duquel le groupe ne s’est finalement jamais relevé moralement.

Arsenal, Chelsea, Manchester United, Brighton ou Tottenham se sont tous succédé lors des huit premières journées. Avec un bilan catastrophique de 1 point sur 24 pour ouvrir la saison pour laquelle les Foxes n’étaient visiblement pas suffisamment préparés. Avant l’arrivée de Wout Faes en toute fin de mercato, aucun transfert entrant n’avait été réalisé.

Le club estimait que le beau noyau formé avec Maddison, Tielemans, Castagne, Vardy, Barnes, Ndidi, Daka, Evans ou Iheanacho tiendrait la route. Et il était légitime de le penser vu le talent individuel de chacun. C’était sans compter sur cette entame cauchemardesque et au manque de fraîcheur du coach Brendan Rodgers, dont les idées ont rapidement semblé épuisées après quatre saisons au club.

Un regain d’espoir a jailli à la mi-saison avec un retour de bons résultats. Mais ce sont ensuite les blessures de Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Justin ou du capitaine Evans qui ont cassé la cadence et créé une nouvelle spirale noire. Le mal était fait. Et les retours successifs n’ont pas pu refermer la plaie déjà trop profonde que pour cicatriser.

Le licenciement de Rodgers – probablement trop tardif – n’a pas non plus amené le déclic de la dernière chance. Puis c’est l’énorme concurrence dans cette lutte pour le maintien qui s’est chargée de couper les jambes. “Les joueurs ont été démoralisés par les deux derniers résultats, admet Dean Smith. Avant cela, il y avait une reprise des bons résultats. Mais les buts que nous avons concédés lors des deux derniers matchs ont été problématiques.”

Si Everton l’emporte ce samedi à Wolverhampton et que Leicester tombe à Newcastle lundi, le club de Tielemans, Praet, Faes et Castagne descendra officiellement en Championship, neuf ans après la montée et sept ans après la saison historique du titre.