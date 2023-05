Plaintes, sanctions, réactions présidentielles, vague de soutien et rumeurs de départ : les insultes de trop pour Vinicius Jr.

Après avoir été insulté par le public du stade Mestalla qui aurait crié “mono”, soit singe en espagnol, durant une partie du match, c’est un supporter en particulier qui se serait moqué de lui en mimant un singe, sous les yeux du joueur. Vinicius a alors réagi en pointant du doigt le fautif. S'en est suivie une grande tension sur la pelouse qui a mené jusqu'à l'exclusion du Brésilien quelques minutes plus tard au bout d’une bagarre avec un joueur de Valence.

”Penser à faire sortir un joueur pour cause de racisme, ça ne m’était jamais arrivé. Ce qui s’est passé aujourd’hui nous est déjà arrivé, mais de cette manière, non. C’est inacceptable. La Liga a un problème avec le racisme. Et le problème, ce n’est pas Vinicius. Vinicius est la victime”, s’est énervé son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse.

”Si Vini avait dit 'je quitte le terrain', je serais parti avec lui. C’est quelque chose que l’on ne peut pas tolérer”, a commenté de son côté Thibaut Courtois, qui a assuré avoir entendu “des cris de singe autour de la 20e minute”.

Un fautif déjà repéré

Dans la foulée du match, les deux clubs ont dénoncé les faits par voie de communiqué. Le Real Madrid a ensuite porté officiellement plainte ce lundi midi, alors que Valence a affirmé avoir identifié l’un des auteurs d’insultes. “Le Valencia CF a déjà ouvert une procédure disciplinaire et appliquera la plus grande sévérité à l’encontre des supporters impliqués, en les expulsant du stade à vie”, a ajouté le club.

Soutenu par bon nombre de stars du ballon rond comme Mbappé ou Neymar, Vinicius Jr. a fait parler de lui jusqu’au sommet du G7 organisé au Japon où le président brésilien Lula a réagi. “Il n’est pas possible, en plein XXIe siècle, d’avoir des préjugés raciaux aussi forts dans autant de stades de football”, a-t-il lancé en demandant à la Fifa et à la Liga de prendre des “mesures sérieuses”.

”La compétition pense que c’est normal, la Fédération pense aussi que c’est normal et les adversaires l’encouragent, a de son côté déploré Vinicius, dont les paroles visaient directement l’inaction de la Liga. Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient maintenant aux racistes.”

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le président Javier Tebas dans un échange assez lunaire avec le Brésilien sur Twitter. “Nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées. Avant de critiquer et d’insulter LaLiga, vous devez vous informer correctement Vinicius”, a lancé Tebas, dont la déclaration n’a fait qu’accentuer la polémique.

Tebas maintient que l’Espagne n’est pas raciste et qu’il s’agit d’un problème “très ponctuel”, affirmant aussi ne pas vouloir “laisser ternir l’image d’une compétition qui est avant tout un symbole d’union entre les peuples, où plus de 200 joueurs noirs dans 42 clubs reçoivent chaque jour le respect et l’affection de tous les supporters”.

Un départ vers l’Angleterre ?

Le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a pourtant reconnu ce lundi que l’Espagne avait un “problème” de “racisme” dans le football, tout en critiquant le “comportement irresponsable du président de LaLiga”, pour sa prise de position qui risque de laisser des traces. Comme le départ de joueurs de couleur…

Le journal Marca évoque d’ailleurs la possibilité d’un transfert de Vinicius Jr. cet été, suite à la petite phrase qu’il a lâchée : “Je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici.” Avec l’Angleterre comme destination favorite. “Si un jour il quitte le Real Madrid, il ira en Premier League, cela n’aurait aucun sens pour lui d’aller ailleurs”, avait récemment confié son agent au Telegraph.