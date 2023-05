Qui sont Javier Tebas et Luis Rubiales, les présidents agitateurs du football espagnol ?

”Nous sommes surpris par les déclarations du président de la Fédération espagnole de football (RFEF), car, en tant que responsable du football espagnol et de l’arbitrage, il n’a permis aucune action puissante, conformément aux protocoles de la Fifa, pour éviter la situation qui s’est créée. L’image de notre football est gravement endommagée et détériorée aux yeux du monde entier”, a lancé le Real Madrid par voie de communiqué lundi soir, estimant que les mots de Rubiales ne reflétaient pas ses actes.

guillement "Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que la Fédération n'ait pris aucune mesure depuis tout ce temps."

Quelques heures auparavant, celui qui dirige la fédération depuis cinq ans avait partagé sa colère suite aux insultes racistes qui ont visé Vinicius Jr. lors du match à Valence de dimanche soir. Mais sans convaincre le Real Madrid qui se dit “extrêmement préoccupé par le fait que la Fédération n’ait pris aucune mesure depuis tout ce temps, malgré les signes évidents et répétés que nous avons dénoncés.”

Mieux vaut tard que jamais. Il aura fallu qu’un nouvel incident prenne des proportions internationales pour qu’une décision exemplaire soit prise. La fédération a en effet décidé de démettre de leurs fonctions six arbitres en charge de la VAR, dont Iglesias Villanueva, qui avait officié ce dimanche soir à Valence. Histoire aussi de permettre à Rubiales de sauver la face.

Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole.

Comme chien et chat

Ancien footballeur professionnel à la carrière assez modeste (77 matchs en Liga avec Levante), Luis Rubiales a accédé à la présidence de la fédération en 2018, sept ans après avoir pris la tête de l’Union espagnole des joueurs. Le temps évidemment de laisser quelques polémiques derrière lui.

En septembre dernier par exemple, son propre oncle et ancien chef de cabinet, Juan Rubiales, l’a dénoncé devant le parquet anticorruption pour un détournement présumé de l’argent de la fédération afin de payer… plusieurs orgies avec des amis. Quelques semaines plus tard, il avait ouvertement critiqué trois clubs du championnat dans une discussion privée avec son père que le journal El Confidencial a relayée. Ce qui a évidemment entraîné la colère des trois clubs concernés, le FC Séville, Valence et Villarreal.

Mais ce qui a le plus alimenté négativement sa présidence est bien évidemment sa rivalité avec Javier Tebas, le président de la Liga. Dans un style plus jeune, dynamique et proche des joueurs grâce à son passé, Rubiales (45 ans) est à l’opposé de Tebas (60 ans). Ce natif du Costa Rica, mais originaire de Huesca dans l’âme, a toujours préféré les costards aux shorts de sport. Avocat d’idéologie d’extrême droite, il a mis les pieds dans le football en devenant président du SD Huesca en 1993.

Vice-président de la Liga dès 2001, il est finalement devenu le grand patron en 2013. Et c’est deux années plus tard, après que Tebas a voulu instaurer un nouveau système de répartition des droits télévisés, qu’a débuté sa querelle avec Rubiales. Alors à la tête du plus grand syndicat des footballeurs, ce dernier avait appelé à la grève lors d’une conférence de presse aux côtés de Xavi, Iniesta, Ramos et Casillas.

Nouvelle polémique en 2017, lorsque Rubiales a profité de l’arrestation de son prédécesseur Ángel María Villar pour se lancer à la tête de la RFEF. Rubiales, qui avait toujours vécu sous l’égide de Villar, avait alors pris ses distances avec lui, alors que Tebas a montré son soutien à l’autre candidat, Juan Luis Larrea.

Javier Tebas, président de la Liga.

Depuis lors, les deux hommes avides de pouvoir se chamaillent sur chaque décision importante pour le football espagnol. Avec un florilège de gentils mots doux adressés par presse ou réseaux sociaux interposés. “Je pense que Rubiales n’est pas qualifié pour le poste de président de la RFEF”, a un jour lâché le boss de la Liga. “Tebas est nerveux parce que certains de ses bons amis ont soudoyé des membres de la Fifa”, a rétorqué Rubiales dans cette guéguerre – auréolée de quelques menaces de procès pour diffamation – qui se poursuit encore aujourd’hui.

guillement "Avant de critiquer et d’insulter La Liga, vous devez vous informer correctement Vinicius."

Pointé du doigt par Vinicius Jr. dès dimanche pour son laisser-aller, Tebas a répondu de manière virulente sur Twitter. “Avant de critiquer et d’insulter La Liga, vous devez vous informer correctement Vinicius”, a lancé Tebas qui maintient que l’Espagne n’est pas raciste et qu’il s’agit d’un problème “très ponctuel”, affirmant aussi ne pas vouloir “laisser ternir l’image d’une compétition qui est avant tout un symbole d’union entre les peuples, où plus de 200 joueurs noirs dans 42 clubs reçoivent chaque jour le respect et l’affection de tous les supporters.”

Le dernier mot (pour le moment) est revenu à Rubiales, qui a reconnu que l’Espagne avait un “problème” de “racisme” dans le football, tout en critiquant le “comportement irresponsable du président de la Liga”. La suite au prochain épisode… en sachant que l’un comme l’autre verront leur mandat se terminer en 2024. À moins que l’affaire Vinicius Jr. soit la polémique de trop. En attendant, la police a fait son job en arrêtant trois jeunes ce mardi à Valence pour leur comportement présumé raciste dimanche dans les tribunes.