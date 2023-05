Depuis, l’affaire fait grand bruit en Espagne car plusieurs joueurs ont soulevé les problèmes de racisme déjà rencontrés dans les stades de Liga.

Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football, a reconnu que des problèmes de racisme existaient bel et bien dans le football espagnol.

Suite à cette vague médiatique, Vinicius a reçu le soutien de nombreux joueurs et entraîneurs. Vincent Kompany a notamment réagi au post du footballeur.

”Mon cœur saigne. Nos parents, grands-parents et ancêtres ont beaucoup enduré et la bataille n’est pas encore terminée. Nos enfants ne grandiront pas dans un monde où la haine et la discrimination se répandent. Ils ne s’inclineront jamais devant ceux qui choisissent de discriminer, de diviser et de haïr. Vini, tu n’es pas seul. Ensemble nous sommes forts.”