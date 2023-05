Insultes racistes envers Vinicius: Valence en appel de la fermeture d'une de ses tribunes pour cinq matchs

Le club devra fermer l'accès à la tribune sud Mario Kempes, d'où ont été prononcées les insultes pendant cinq matchs et devra acquitter une amende de 45.000 euros, a décidé la Fédération espagnole de football (RFEF).

Le club a réagi officiellement. "Le Valence CF souhaite manifester son désaccord total et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée imposée par la commission des compétitions au club avec la fermeture de la tribune pour cinq matchs. Le Valence CF souhaite dénoncer publiquement le fait que, dans cette résolution de la commission des compétitions de la RFEF, des preuves contredisent les déclarations de la police nationale et de LaLiga. En outre, cette sanction est basée sur des preuves que le club n'a pas été en mesure de voir et sans nous donner une audience".

"Nous considérons que pénaliser et priver tous les supporters qui n'ont pas été impliqués dans ces malheureux incidents de voir leur équipe est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent contre laquelle nous nous battrons".

Le club a rappelé qu'il "a condamné, condamne et condamnera de la manière la plus énergique tout acte de racisme ou de violence. Ces comportements n'ont pas leur place dans le football ou dans la société et nous continuerons à agir de la manière la plus énergique pour éradiquer ce fléau."