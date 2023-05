"Le contrat de méfiance" : la clause qui met un énorme doute sur l'avenir de Mbappé au PSG

Lorsqu’il avait prolongé, tout le monde avait connaissance de ce détail. Mais au club, les dirigeants ont préféré communiquer sur un contrat courant jusqu’à 2025. En réalité, le choix appartient au joueur. Et il n’a aucune intention d’activer cette clause de prolongation qui expire le 31 juillet 2023.

De quoi faire souffler un énième vent de panique au PSG ? “Non, assure-t-on au club, en insistant sur le fait que si cette option n’était pas levée, ça n’empêcherait pas le joueur de prolonger dans l’année, comme il l’a fait en 2022.”

Une nouvelle année difficile pour le PSG

En prolongeant son contrat, Kylian Mbappé avait exigé du changement à Paris. Dans un premier temps, la mayonnaise avait pris. Tout le monde louait le travail de Christophe Galtier, les recrues semblaient bien s’inscrire dans le projet lancé par Luis Campos et KM7 était le véritable boss des Franciliens.

Problème : les problèmes récurrents du PSG ont très vite refait surface. Vers l’automne, Mbappé a commencé à s’agacer à propos de son positionnement. Notamment sur son rôle de pivot qu’il jugeait à contre-emploi. Ce qui prouvait finalement que le mercato parisien n’avait pas été à la hauteur des attentes du joueur. On pense à Hugo Ekitike pour qui le rôle de numéro neuf en devenir du PSG était trop lourd à porter et qui ne s’est pas montré au niveau.

Comme d’habitude ou presque, tout est parti en vrille en février avec une nouvelle élimination en Ligue des champions. Neymar s’est blessé tandis que Leo Messi n’a pas été au niveau attendu après avoir porté l’Argentine sur le toit du monde. Enfin, l’affaire Christophe Galtier, soupçonné d’actes racistes très graves lors de son passage à Nice (et qui est présumé innocent), a aussi secoué un club qui était déjà en pleine tempête sismique.

Bref, alors que Mbappé désirait du calme lors de sa prolongation, il a vécu peut-être l’année parisienne la plus mouvementée en coulisse et la plus compliquée collectivement. Pas d’un point de vue personnel. Avec 26 buts en championnat, il a encore porté le PSG qui devrait remporter la Ligue 1 cette saison. Un trophée qui ne va certainement pas satisfaire les ambitions d’un Mbappé qui souhaite gagner la Ligue des champions avec son club de cœur... ou pas.

Le coup de pression de Mbappé

Pour le club, laisser partir l’international français cet été est impensable. Mbappé est et doit rester au centre du projet. Mais la direction ne pourra pas se tromper cet été. Selon toute vraisemblance, Leo Messi ne va pas faire de vieux os dans la capitale. Tandis que Neymar serait en pourparlers avec Manchester United. Offensivement, tout le projet parisien risque donc d’être en chantier. Il va falloir reconstruire une ligne d’attaque digne de ce nom. Mais avec qui ? Dans les bureaux du Camp des loges, cela risque d’être très chaud cet été.

D’autant plus qu’il faudra aussi contenir les assauts répétés d’un géant qui n’a rien gagné cette année : le Real Madrid. Forcément, l’annonce de cette clause va raviver encore un peu plus les rumeurs de transfert vers la capitale espagnole. “Rien ne garantit que le PSG réussira deux fois le même tour de force (NDLR, d'avoir prolongé Mbappé l'été dernier) et la situation qui se profile va placer le PSG sous une énorme pression, avec la menace de voir le capitaine des Bleus partir libre s’il n’est pas davantage convaincu par la politique sportive qu’il ne l’a été cette saison. L’ombre du Real Madrid va aussi planer la saison prochaine au-dessus de Mbappé”, assure L’Equipe. Comme écrit en début d’article, il va falloir vous y faire : on est bien parti pour vivre une nouvelle saga Mbappé au PSG.