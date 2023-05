Romelu Lukaku et les Coupes : va-t-il enfin briser la malédiction ?

Le premier raté remonte à onze années, lors de son premier passage à Chelsea. Cette année-là, son équipe s’était adjugé la finale de FA Cup en dominant Liverpool. Mais, hormis deux petites minutes dans le premier match, le jeune Lukaku (19 ans à l’époque) n’a pas été convié par Roberto Di Matteo à cette épopée. Officiellement, le trophée ne fait donc pas partie de son palmarès.

En 2016, c’est avec Everton que la malchance l’a poursuivi. Battu de justesse par Manchester City en demi-finale de la Coupe de la ligue en janvier, il n’a pas pu prendre sa revanche en demi-finale de FA Cup trois mois plus tard à Wembley face à Manchester United… à cause d’un penalty manqué alors qu’il aurait pu répondre à l’ouverture du score de… Fellaini.

Passer dans l’autre camp ne l’a pas non plus aidé. Deux ans plus tard, avec le maillot de Manchester United, Big Rom s’est présenté à Wembley pour affronter… Chelsea en finale de FA Cup. De manière incompréhensible, son statut de meilleur buteur du club de la compétition (5 buts) ne lui a pas permis d’être titularisé par José Mourinho. Au contraire d’un certain Eden Hazard, qui a fait la différence sur penalty pour Chelsea en début de match (1-0). Lukaku a dû se contenter d’une vingtaine de minutes en fin de match.

Avec Everton, Lukaku a manqué le penalty qui aurait permis à son équipe d'accrocher Manchester United en demi-finale. ©imago/BPI

Son départ vers l’Italie en 2019 n’a pas mis fin à la malédiction. En 2020 et 2021, le parcours de l’Inter s’est à chaque fois arrêté aux portes de la finale, à cause de défaites in extremis contre Naples et la Juventus. En revenant à Chelsea la saison dernière, le Diable rouge pensait enfin voir le bout de ce tunnel infernal. D’autant plus que les Blues ont atteint les deux finales nationales. En vain.

Le 27 février, il affronte Liverpool en finale de la Coupe de la ligue. Lancé par Thomas Tuchel en fin de deuxième période, Lukaku pensait devenir le héros des Blues en marquant dans les prolongations (0-0), mais sa position de hors-jeu de quelques centimètres a tout fait capoter. Les Reds ont finalement émergé au bout d’une mémorable séance de tirs au but.

Bis repetita le 14 mai en finale de FA Cup… encore face à Liverpool. Cette fois, Lukaku est titulaire, mais le résultat est identique (0-0). Et le Belge, remplacé juste avant les prolongations, voit ses coéquipiers s’incliner quelques dizaines de minutes plus tard aux tirs au but.

Douze mois plus tard, Lukaku retrouve une finale avec le rêve d’ajouter un cinquième trophée à sa collection, après la Pro League avec Anderlecht en 2010, la Serie A avec l’Inter en 2020, la Coupe du monde des clubs avec Chelsea en 2022 et la Supercoupe d’Italie avec l’Inter en janvier dernier. Simone Inzaghi devrait néanmoins maintenir son duo Dzeko-Martinez au coup d’envoi face à la Fiorentina à Rome, même si Lukaku a inscrit son 13e but de la saison ce dimanche.