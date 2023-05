Après Busquets, un autre joueur cadre quitte le Barça : une mauvaise nouvelle pour le retour de Leo Messi ?

L’an prochain, il est difficile de savoir quel visage aura le FCB. Sergio Busquets a déjà annoncé qu’il allait partir à l’issue de la saison. Le capitaine sera suivi par Jordi Alba. Fabrizio Romano avait lancé l’information dans la journée. Elle a été accompagnée du communiqué officiel du club. L’arrière gauche va donc quitter la Catalogne comme agent libre, mais ne souhaite pas arrêter sa carrière.

Pour Xavi, il s’agit évidemment d’un coup dur. S’il n’était plus titulaire au Barça depuis l’éclosion de Baldé, Alba était l’un des derniers représentants de l’ADN Barça et était considéré comme le garant de l’institution. En Catalogne, cette nouvelle pose une autre question : ce départ va-t-il affecter Leo Messi ?

Leo Messi en Arabie saoudite… avec Busquets et Alba ?

C’est un secret de polichinelle, le Barça aimerait rapatrier la Pulga à la maison. Problème : il faut beaucoup d’argent pour espérer revoir Messi au Camp Nou. Dans cette optique, Joan Laporta serait prêt à quelques folies. Dont celle de voir partir Jules Koundé ou Raphinha. Encore faut-il que Leo Messi souhaite revenir au bercail. D’autant plus que le FCB actuel ne ressemble plus vraiment à celui qu’il a connu. Et le départ des deux joueurs historiques blaugranas pourrait le conforter dans l’idée de privilégier un dernier gros contrat en Arabie Saoudite… avec les deux Espagnols !

C’est ce qu’affirme le quotidien Sport aujourd’hui : “L’option de voir l’Argentin jouer en Arabie saoudite aux côtés de Busquets et Alba pourrait se concrétiser”, commence le journal. Nos confrères estiment que les trois départs des historiques barcelonais ne sont pas une coïncidence. Pour faire venir Messi, Al Hilal est prêt à toutes les folies. En plus d’un contrat à 400 millions, le club serait prêt à récupérer ses deux amis pour contenter le sextuple Ballon d’Or. Une option qui pourrait plaire à Messi.

Du côté de Laporta, on ne croit pas du tout à cette idée. Le départ de Jordi Alba s’inscrit dans le projet de faire revenir le champion du monde. Si Alba était resté, il aurait été le joueur le mieux payé de tout l’effectif de Xavi, même devant Lewandowski. Ce départ arrange donc les finances du Barça et va libérer de la masse salariale. Une bonne nouvelle lorsque l’on sait que le champion d’Espagne est dans le viseur du Fair-Play Financier.

Comme tout le peuple catalan, Xavi espère un retour de Leo Messi dans son jardin. Même si en conférence de presse, il a avoué ne pas savoir de quoi l’avenir de Messi sera fait. “Son transfert est dans l’air (concernant un transfert de Messi au Barça). Cela dépend de beaucoup de choses. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Leo est un footballeur spectaculaire. C’est un ami. À partir de là, cela dépend de beaucoup de choses, mais surtout de ses intentions et de ce qu’il veut.”

Des déclarations qui tendent à penser que Leo Messi aura le choix et qu’il sera le seul à décider de son avenir.