Départ surprise du Japon et retour en Europe : à 39 ans, Iniesta va chercher un dernier défi

La cause ? Un choix visiblement sportif, même si la lourdeur de sa masse salariale (près de 30 millions d’euros par an) n’y est certainement pas étrangère. “Les priorités de l’entraîneur sont différentes, et je respecte et accepte cela”, a expliqué l’ancienne star du Barça dont le contrat a été rompu d’un commun accord.

L’élégant milieu de terrain espagnol de 39 ans se voyait pourtant aller jusqu’au bout de son contrat qui s’achevait dans douze mois. Avec l’idée de ranger les crampons à au moins 40 ans. “Nous avions toujours imaginé que je prendrais ma retraite ici, c’était le souhait de tout le monde. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on l’imagine et les chemins se séparent. Il faut se dire au revoir et ce n’est pas facile. Mais ce n’est pas un adieu définitif.”

Tombé amoureux du Japon et de ce club, Andres Iniesta aimerait en effet que “sa relation avec le club se poursuivra après la retraite” dans un autre rôle. Mais pas maintenant. Il n’est pas non plus l’heure de revenir au Barça. “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, j’aimerais retourner à Barcelone à un moment donné de ma vie, mais je pense toujours que c’est loin.”

L’envie du joueur de poursuivre encore au moins une saison avec un dernier défi est donc réelle, malgré ce coup d’arrêt. “J’aime beaucoup penser au présent, et le présent est de continuer à jouer, d’essayer de jouer au football pendant les années qu’il me reste, et ensuite ça se verra.”

Désormais libre de tout contrat, le champion du monde 2010 sera à l’écoute de toutes les propositions venues d’Europe. Mais aussi d’ailleurs. On pense forcément aux clubs des États du Golfe persique où de nombreux joueurs vont achever leur carrière. Ou, pourquoi pas, à la Major League Soccer américaine, comme l’a fait son ancien partenaire David Villa, notamment.

L’Espagnol se tournera vers son avenir après le match amical prévu le 6 juin à Tokyo entre le Vissel Kobe et… le Barça où il retrouvera son ami et ancien binôme Xavi pour une sorte de jubilé. Place ensuite à une dernière aventure en maillot et en short. Reste à connaître la destination…