Plutôt les Diablotins que les Diables rouges pour De Ketelaere et Debast ?

Mais une tendance semble déjà se créer avec deux premiers noms présents dans la présélection des Espoirs, selon la Gazet Van Antwerpen : Charles De Ketelaere et Zeno Debast. Cela ne signifie pas forcément que ces deux joueurs seront absents de la sélection des Diables rouges qui sera annoncée le 6 juin (Ndlr : celles des Espoirs seront annoncées au plus tard le 14 juin), mais cela confirme certaines projections.

Vu la méforme du joueur du Milan AC et la fin de saison compliquée du défenseur anderlechtois, il ne serait pas surprenant de ne pas les voir repris par Domenico Tedesco pour les rencontres face à l’Autriche le 17 juin et en Estonie le 20 juin. Ce qui leur permettrait de prendre part à la préparation pour l’Euro U21 et à toutes les rencontres du tournoi.

Cela signifie-t-il également que les autres Diables rouges éligibles pour l’Euro U21 seront absents de la liste finale de Jacky Mathijssen ? Pas forcément. Domenico Tedesco pourrait agir en deux temps. D’abord, ne pas sélectionner certains joueurs (De Ketelaere et Debast) qui n’auraient de toute façon pas ou peu joué. Puis permettre à d’autres de rejoindre les Diablotins en Géorgie après l’Estonie, pour renforcer le groupe qui jouera les 21, 24 et 27 juin. On pense à Roméo Lavia, Johan Bakayoko ou même Loïs Openda.

En revanche, cela risque d’être plus compliqué pour Amadou Onana, Arthur Theate et Jérémy Doku vu leur position de potentiels titulaires avec les Diables. Et vu également la possibilité pour les clubs des joueurs concernés de refuser une sélection chez les Diablotins puisque l’Euro U21 se situe en dehors d’une période officielle de la Fifa.

Nos confrères de la Gazet Van Antwerpen avancent par ailleurs que le jeune milieu de terrain Arthur Vermeeren, fait aussi partie de la présélection aux côtés de ses coéquipiers de l’Antwerp Mandela Keita et Michel-Ange Balikwisha. À Anderlecht, Kilian Sardella est aussi convoqué. Le Club Bruges a trois représentants (Senne Lammens, Nick Shinton et Jorne Spileers) ; deux viennent du Cercle Bruges (Olivier Deman et Hugo Siquet) ; deux d’OHL (Louis Patris et Ewoud Pletinckx) et deux autres de Westerlo (Kyan Vaesen et Maxim De Cuyper). La Gantoise (Matisse Samoise) et Genk (Maarten Vandevoordt) ont aussi un présélectionné. Rendez-vous pour eux le 5 juin à Tubize pour débuter le stage de préparation vers l’Euro.